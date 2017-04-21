Аномальне похолодання в країнах західної та східної Європи (відео)

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Країни західної і східної Європи, а також Україна несподівано посеред весни виявилися у владі зимової погоди. Багато регіонів скували нехарактерні для середини квітня холода, місцями вдарили нічні заморозки. У багатьох районах Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Австрії та Швейцарії пройшли снігопади.

Як повідомлялося раніше, у низці міст на сході України через істотне похолодання були скасовані заняття в школах. Внаслідок складних погодних умов без світла залишилися сотні населених пунктів. Роботи по відновленню електропостачання тривають.

За прогнозами метеорологів, через раннє цвітіння і заморозки може загинути третина врожаю плодових. У регіоні Крансо, Франція сьогодні від нічних морозів загинуло 100 % виноградників.

Сильні снігопади і штормовий вітер спостерігаються також в Росії. Відразу кілька циклонів накрили центральні регіони, Сибір, Далекий Схід і Сахалін.