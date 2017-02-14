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Аномальні холоди на Тайвані

в Земля 14.02.2017 101 пер.

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Морози в країні почалися в минулий четвер, коли температура на північ від Тайбея, столиці Тайваню, впала до +6,7 °С. Так як будинки тайванців погано обладнані опаленням і радіаторами, холод стає небезпечним, піддаючи ризику літніх і хворих людей.

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Хвиля холоду в Тайвані викликала загибель понад 150 осіб протягом останніх декількох днів.

Виклики екстреної медичної допомоги в Тайбеї збільшилися, коли температури впали до мінімуму, хоча лікарні все ще досліджують реальний вплив холоду. У той же час місцева влада закликає жителів залишатися вдома у нічний час і якомога більше перебувати в теплі.

 
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