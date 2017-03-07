Аномальні явища при падінні метеоритів

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Незвичайні свист і тріск, які викликаються деякими метеорами, що з’являються на небі, нарешті можуть отримати остаточне пояснення. Ці тихі звуки, ймовірно, формуються, коли яскраві імпульси світла, що йдуть з боку метеора, розігрівають об’єкти, які знаходяться на землі під ним, говориться в новому дослідженні. Ці об’єкти – наприклад, листя або волосся – випромінюють теплову енергію в навколишній простір, в результаті чого формуються хвилі тиску — чим і є, по суті, звук.



«Ми думаємо, що наша версія досить переконлива», — сказав один з авторів нового дослідження Вільям Светт (William Sweatt) з компанії Сандійські національні лабораторії, США.

Ці таємничі звуки люди чують при появі на небі дуже яскравих метеорів, видимий розмір яких порівнянний з розміром повного Місяця. Як правило, маса об’єкта повинна становити не менше 0,5 кілограма, щоб його поява на небі супроводжувалося таким звуком. Так як метеор, що спалахнула на небі, знаходиться дуже далеко від нас, то звукe, що йде від нього, треба було б досить тривалий час, щоб досягти вуха спостерігача, в той час як насправді неголосні тріск і свист спостерігачі великих метеорів чують майже відразу при появі вогняних спалахів на небі.

Пояснення, пропоноване науковим колективом, до складу якого входить Светт, засноване на явищі так званого «фотоакустичого спарювання» (photoacoustic coupling). Суть явища полягає в тому, що світло, випромінюване далеким об’єктом, нагріває далекий предмет, який в результаті нагрівання сам стає джерелом випромінювання в ІЧ-діапазоні, в результаті якого нагрівається навколишнє повітря і формуються на хвилі щільності в ньому. Автори роботи провели експеримент, що підтверджує наявність ефекту акустичного спаровування: вони записали музичну композицію і перетворили її в послідовність світлових імпульсів, якими опромінювали далекий предмет, включаючи дерево, листя і навіть перуку, що імітує людське волосся. У всіх випадках дослідники зафіксували, використовуючи для цієї мети мікрофон, відтворення переданого аудіозапису (втім, з дуже серйозними спотвореннями) за допомогою опроміненого цими світловими імпульсами предмета.