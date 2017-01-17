Аномальні морози в Європі — причини (відео)

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Західно-східний перенос повітряних мас над помірними широтами Євразією іноді перериває східний процес, погоду в Європі починають визначати повітряні маси, що приходять з Сибіру.

Починаючи з кінця першого січневого тижня (7-11 січня), сніжна і дуже холодна погода прийшла в Південно-Східну Європу, Італію, на Балкани і в Туреччину. Результатом стали численні аварії на дорогах, закриття шкіл, скасування авіаперельотів і труднощі для безпритульних та біженців. Дунай і Босфор навіть були закриті для судноплавства, італійські водоспади, звернені на північний схід, почали замерзати.

На сайті ВМО опублікований експрес-аналіз даного похолодання, виконаний Королівським нідерландським метеорологічним інститутом (KNMI), який є частиною регіонального кліматичного центру ВМО (Регіональна асоціація VI).

Система високого тиску повільно рухалася в східному напрямку по всій Європі. Фахівці вважають, що вона несе відповідальність за поширення холодного сибірського повітря по його східній (і південній периферії) в південно-східну Європу. У Чорногорії, Сербії, Республіки Македонія і Болгарії було набагато холодніше, ніж зазвичай, при низьких температурах до -15 ° С протягом п’яти днів поспіль. У сусідніх країнах, Італії, Греції, Туреччини та Румунії погода була на 5-10 ° С холодніше, ніж зазвичай для цієї пори року. Похолодання з посткастраційним над Середземномор’ї циклоном принесли велику кількість снігу в багатьох місцях.

Цей вид поширення холоду не є безпрецедентним в цьому регіоні, такі ситуації відбуваються в середньому кожні 35 років або близько того, згідно з результатами аналізу KNMI в партнерстві зі Всесвітньої служби погоди Attribution.

Це означає, що кожен рік існує 3-х процентна ймовірність холодної події, як один з останніх декількох днів або більш холодних. Температура цих холодних хвиль збільшилася з 1950 р. Це збільшення не є статистично значущим через мінливість погоди, але кліматичні моделі показують таке ж збільшення. Без кліматичних змін ця погода була б на кілька градусів холодніше, — каже аналіз КНМИ.

Відхилення від норми середньої денної температури, 7-11 січня 2017 р., KNMI

Після 1950 року такі події спостерігалися в зими 1953/54, 1955/56, 1962/63, 2011/12 (KNMI). Аналіз Інституту Землі Берклі також вказує і зими 1928/29 і 1941/42 рр. На нашій пам’яті також і недавні холодні європейські зими 2009/10, 2010/11 рр.

Приземний тиск (білий контур) і H500 (кольорове поле), 00UTC 5,7,10 і 12 січня 2017 р. (NOAA/NCEP)