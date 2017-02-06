Анонсовано Galaxy J7 Sky Pro від Samsung

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Днями південнокорейський розробник інноваційних мобільних пристроїв зареєстрував на території США нову торгову марку. І слідом за цим стало відомо, що під цим ім’ям на американські споживчі ринки вийде смартфон Galaxy J7 Spy Pro 2017.



Доступний мобільний агрегат буде біля таких користувачів стільникових операторів, як U. S. Cellular, Verizon і AT&T. Саме цим компаніям бренд «Samsung» довірив продавати свою свіжу новинку. Також були опубліковані і ключові характеристики цього пристрою.

Смартфон отримав 5,5-дюймовий екран з роздільною здатністю HD, фірмовий процесор типу Exynos7870 з 8 ядрами. Компанію чіпсету склала оперативна пам’ять в розмірі 2 Гб і 16 Гб внутрішній накопичувач інформації. Що стосується фотоможливостей девайса, то вони будуть забезпечуватися 2-ма фотомодулями – 13Мп основним з власної LED спалахом і опцією автофокусування, а також 8 Мп селфі-камерою. Управління покладено на системну платформу Android 7.0 Nougat.



Офіційної дати старту продажів поки не оголошено, як і початкову вартість нової моделі від Samsung.

Натхнення: mobnovelty.ru