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Антарктика очима кита

в Відео 20.04.2017 2 пер.

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Вчені зняли відео у водах Південного океану, встановивши камеру на спині кита. Вчені встановили камери, щоб розгадати таємниці, пов’язані з життям китів в Антарктиці. Це дозволило зібрати інформацію про те, коли і як кити їдять, про їх соціальне життя, навіть про те, з якою силою вони повинні дути і таким чином розчищати лід, щоб дихати.

«Нам вдалося показати, що істотну частину дня кити проводять за відпочинком і спілкуванням, а харчуються в основному ввечері і вночі.» За словами дослідників, отримані дані дозволяють їм краще забезпечити збереження районів годувань китів.

 
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