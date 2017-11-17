Антропологи засумнівалися в африканському походженні людей

Група китайських дослідників, які вивчали череп гомініда Далі, прийшла до висновку, що він належить до виду Homo sapiens. За словами фахівців, череп нагадує виявлені в Марокко черепа того ж періоду, які також належать до цього виду. Як вважають китайські вчені, це може свідчити про те, що сучасна людина не мала єдиного предка родом з Африки, як прийнято вважати, і можливо, його предок проживав в Азії, повідомляє New Scientist.

Багато антропологів вважають, що загальний предок всіх сучасних людей жив на території Африки близько 200 тис. років тому, і з цього континенту протягом останніх 120 тис. років людина заселила всі інші континенти.



Добре збережений череп гомініда Далі був виявлений в провінції Шеньсі в Китаї в 1978 році. Коли вчені почали досліджувати його, вони припустили, що він належить представнику Homo erectus: дуже древнім був череп. Цей викопний вид людей, як вважалося, з’явився в південно-східній Азії 1,8 млн. років тому і, можливо, зник у цьому регіоні 140 тис. років тому.



У новій роботі дослідники заявляють, що людина Далі жила близько 260 тис. років тому.