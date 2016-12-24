Apple має намір повністю перейти на використання поновлюваних джерел енергії

Apple не будує вітряні турбіни, але замість цього придбав частки в проектах з використанням турбін Goldwind, і буде продавати енергію відновлюваних джерел енергії на заводи, які роблять продукцію компанії Apple.

Очільник компанії Apple з питань політики і навколишнього середовища і колишній адміністратор EPA Ліза Джексон сказала, що компанія працює в тісній співпраці з китайським урядом, щоб замінити вугілля екологічно чистою енергією, згідно з China Daily.