Арабські Емірати збираються побудувати місто на Марсі

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Об’єднані Арабські Емірати днями заявили про те, що в 2117 році збираються побудувати місто на Марсі, розміром з Чикаго і населенням до 600 000 чоловік. Але чи впорається з поставленим завданням країна, яка перетворила рибальську глушінь в найкрасивіше місто на Землі?



40 років тому Дубай був крихітним рибальським селом, де жили ловці перлів, а дороги були посипані гравієм. Тепер це найбільше і красиве футуристичне місто в світі, справжня перлина Об’єднаних Арабських Еміратів. Місто заслужено має репутацію місця, де втілюються в життя амбітні проекти — згадати хоча б пожежників з джетпаками і і найвищу будівлу в світі! Зараз ОАЕ задумали новий, ще більш сміливий і грандіозний прорив — вони хочуть побудувати місто на Марсі.

У вівторок, за результатами Світового урядового саміту, який пройшов у Дубаї, віце-президента і прем’єр-міністра ОАЕ та емір Дубая шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум оголосив про те, що країна збирається створити «міні-державу і свого роду комуну» на Марсі з метою подальшого міжнародного співробітництва». Аль Мактум оголосив, що він і його брат (перший президент країни і наслідний принца Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд) збираються внести свій внесок у глобальну програму освоєння Сонячної системи, і метою стала колонізація Червоної планети.

Проект міста носить назву «Марс 2117», так що Аль Мактума чітко дав зрозуміти, що його будівництво почнеться зовсім не найближчим часом. Деталі будівництва поки не розголошуються, але, втім, в ОАЕ є ціле століття, щоб втілити ідею в життя. Телеканал CNBC повідомляє, що на даний момент заплановано місто, розмір якого приблизно відповідає Чикаго, а населення становить 600 000 чоловік.

Створене в 2014 році космічне агентство ОАЕ планує відправити орбітальний апарат «Hope» на Марс в 2021 році. Як показує історія, Червона планета — це місце не для слабаків: на сьогоднішній день лише США змогли здійснити успішну посадку свого зонда на планету, хоча Росія і Європа теж докладали для цього всі зусилля. Зрозуміло, багато вчених ставляться до проекту Еміратів скептично: існує величезна кількість різних аспектів, від створення необхідної інфраструктури до забезпечення марсіанських колоністів усіма необхідними ресурсами, щоб «місто на Марсі» зараз було практично неможливою для втілення витівкою.

У ОАЕ є гроші, час і всі умови для того, щоб почати розробку проекту вже зараз. Якщо через 100 років якась країна і побудує місто майбутнього на поверхні Марса, то це буде та країна, яка вже зараз змогла перетворити звичайне село в неймовірної краси місто на Землі.