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Археологи розповіли, як у середньовічній Англії боролися з зомбі

в Земля 11.04.2017 17 пер.

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Група британських вчених вивчила рештки на цвинтарі в покинутій селі на півночі графства Йоркшир. Фахівці дізналися, як середньовічні жителі намагалися запобігти зомбі-апокаліпсису.


Експерти вивчили більше 100 кісток, які належали 10 людям, похованих в XI-XIII століть. В результаті вони з’ясували, що всі трупи перед похованням обезголовлювали, розчленяли і спалювали. Якби ці люди були жертвами канібалів, на кістках залишилися б сліди ножів. У випадку, з яким зіткнулися археологи, такі мітки були тільки в районі шиї.

Вчені впевнені в тому, що така поведінка було викликана страхом перед повстанням людей з мертвих. Справа в тому, що в середньовічному фольклорі багато говориться про мерців, повсталих з могил і які вбивають живих людей. Згідно з повір’ями тих років, для запобігання цього необхідно було як раз розчленувати і спалити труп перед похованням.

Ця знахідка є першим свідченням того, що люди дійсно вірили таким розповідям. При цьому вони не виключають, що звичай може бути властивий лише конкретно цьому поселенню, а в інших регіонах були інші правила поховання.

 
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