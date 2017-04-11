Археологи розповіли, як у середньовічній Англії боролися з зомбі

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Група британських вчених вивчила рештки на цвинтарі в покинутій селі на півночі графства Йоркшир. Фахівці дізналися, як середньовічні жителі намагалися запобігти зомбі-апокаліпсису.



Експерти вивчили більше 100 кісток, які належали 10 людям, похованих в XI-XIII століть. В результаті вони з’ясували, що всі трупи перед похованням обезголовлювали, розчленяли і спалювали. Якби ці люди були жертвами канібалів, на кістках залишилися б сліди ножів. У випадку, з яким зіткнулися археологи, такі мітки були тільки в районі шиї.

Вчені впевнені в тому, що така поведінка було викликана страхом перед повстанням людей з мертвих. Справа в тому, що в середньовічному фольклорі багато говориться про мерців, повсталих з могил і які вбивають живих людей. Згідно з повір’ями тих років, для запобігання цього необхідно було як раз розчленувати і спалити труп перед похованням.

Ця знахідка є першим свідченням того, що люди дійсно вірили таким розповідям. При цьому вони не виключають, що звичай може бути властивий лише конкретно цьому поселенню, а в інших регіонах були інші правила поховання.