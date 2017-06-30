Арізона плавиться від аномальної спеки (фото)

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В американському штаті Арізона зараз настільки жарко, що не витримують навіть кактуси. Поштові скриньки та інші пластикові предмети тануть на очах, а жителі випікають під палючим сонцем пироги і смажать яєчню на капотах машин.



«У штаті Арізона вже більше тижня спостерігається аномальна спека. Очікується, що на цьому тижні спека почне слабшати, але температура буде залишатися вище норми», — каже метеоролог Кен Кларк.



Експерти попереджають, що в екстремальних умовах можуть відмовляти смартфони, і радять запасатися водою і запчастинами. Власників домашніх тварин застерігають від прогулянок з вихованцями на розпечених тротуарах.