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Арізона плавиться від аномальної спеки (фото)

в Фото 30.06.2017 75 пер.

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В американському штаті Арізона зараз настільки жарко, що не витримують навіть кактуси. Поштові скриньки та інші пластикові предмети тануть на очах, а жителі випікають під палючим сонцем пироги і смажать яєчню на капотах машин.


«У штаті Арізона вже більше тижня спостерігається аномальна спека. Очікується, що на цьому тижні спека почне слабшати, але температура буде залишатися вище норми», — каже метеоролог Кен Кларк.

Аризона плавится от аномальной жары

Аризона плавится от аномальной жары

Аризона плавится от аномальной жары

Аризона плавится от аномальной жары

Аризона плавится от аномальной жары

Аризона плавится от аномальной жары
Експерти попереджають, що в екстремальних умовах можуть відмовляти смартфони, і радять запасатися водою і запчастинами. Власників домашніх тварин застерігають від прогулянок з вихованцями на розпечених тротуарах.

 
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