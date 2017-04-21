Астероїди — загроза з космосу

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Рано чи пізно Земля знову зіткнеться з досить великим астероїдом. Це може викликати потужну ударну або теплову хвилю, землетруси, пожежі і цунамі… Вчені оцінили, які з наслідків удару небесного тіла небезпечніший за інших.



Вчені з команди професора Саутгемптонського університету Клеменса Рампфа (Clemens Rumpf) виділили сім ключових загроз, які пов’язані з падінням на Землю астероїда помірних і великих розмірів: землетруси, ударні і теплові хвилі, підняті в повітря фрагменти, ураганні вітри, цунамі і утворення кратера. У статті, опублікованій в журналі Geophysical Research Letters, вони оцінили потенційну летальність кожного з цих факторів.

За допомогою комп’ютерного моделювання вони розглянули результати падіння на Землю 50 тис. «віртуальних» астероїдів діаметром від 15 до 400 м, отримавши цифри можливої смертності від впливу семи факторів такого удару. Найбільш небезпечними виявилися два – ураган і ударна хвиля, піднята вибухом: вони були відповідальні в середньому за 60 відсотків летальних випадків.

Як правило, удари по суші опинялися на порядок більш важкі з точки зору кількості летальних випадків. Зрозуміло, потрапляння небесного тіла в океан викликало цунамі, але енергія хвилі досить ефективно розвіювалася, так що досягти могла лише прибережних поселень. Автори завершили, що цунамі в середньому відповідальні за 20 відсотків втрачених життів. На теплову хвилю доводиться ще 30 відсотків, на сейсмічну активність – тільки 0,17 відсотка, на загибель від піднятих «щепів» – близько відсотка.

Автори відзначають, що астероїди діаметром близько 60 м стикаються з планетою в середньому кожні 1500 років, а 400 м – кожні 100 тис. «Вірогідність такого удару дуже невелика, – каже Клеменс Рампф, – але наслідки можуть бути неуявнми». Вчені сподіваються, що отримані ними дані дозволять привернути загальну увагу до астероїдної загрози, яка однаково впливає на всіх жителів планети, і почати спільне планування захисту.

Варто додати, що професор Рампф і його колеги розглянули далеко не всі небезпеки, які несе падіння великого астероїда. Недарма деякі такі катастрофи пов’язують з глобальними змінами клімату, вимираннями і різкими змінами всієї біосфери планети. У дослідженні розглянуто лише «первинні» фактори небезпеки для людей.