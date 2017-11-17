Астрофізик розповів про зіткнення Землі з планетою-прибульцем

Астрофізик Сяолей Чжан з Університету Джорджа Мейсона (США) припустив, що розпад суперконтиненту Родинія викликаний непрямим зіткненням Землі і планети-мандрівника.



Зіткнення могло статися приблизно 750 мільйонів років тому, коли почався розпад Родинії. Передбачуваний район удару екзопланети з кратоном (стародавньою платформою), за оцінками Чжана, припало на плато Колорадо.

Його площа у 337 тисяч квадратних кілометрів дозволила вченому оцінити параметри планети-мандрівника, яка за масою і розмірами повинна бути порівнянна з Марсом.

Чжан вважає, що до катастрофи призвело проходження Сонячної системи через один з галактичних рукавів Чумацького Шляху. Ймовірно, що спочатку планета-мандрівник виникла поблизу однієї з зірок, яка потім вибухнула як наднова.

Гіпотетичний суперконтинент Родинія виник близько 1,1 мільярда років тому і представляв собою єдину ділянку суші, оточену водою (океаном Міровія).