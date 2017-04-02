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Астрофотограф створив зображення Місяця з 32 000 фотографій (фото)

в Фото 02.04.2017 29 пер.

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Польський астрофотограф-любитель Бартош Войчинські за допомогою самостійно зроблених 32 000 фотографій Місяця створив приголомшливе зображення супутника Землі у високому розрішенні.

Астрофотограф создал изображение Луны из 32 000 фотографийМісяць / ©bartoszwojczynski.com

Фотографування відбувалося з балкона поляка і зайняло всього 28 хвилин. Однак, щоб поєднати всі фотографії в єдине зображення, Войчинські витратив близько шести годин.

Астрофотограф создал изображение Луны из 32 000 фотографийПоверхня Місяця / ©bartoszwojczynski.com Астрофотограф создал изображение Луны из 32 000 фотографийПоверхня Місяця / ©bartoszwojczynski.com Астрофотограф создал изображение Луны из 32 000 фотографий Місяць / ©bartoszwojczynski.com Астрофотограф создал изображение Луны из 32 000 фотографийТелескоп, з якого відбувалося фотографування / © bartoszwojczynski.com

 
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