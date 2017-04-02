Астрофотограф створив зображення Місяця з 32 000 фотографій (фото)

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Польський астрофотограф-любитель Бартош Войчинські за допомогою самостійно зроблених 32 000 фотографій Місяця створив приголомшливе зображення супутника Землі у високому розрішенні.

Місяць / ©bartoszwojczynski.com

Фотографування відбувалося з балкона поляка і зайняло всього 28 хвилин. Однак, щоб поєднати всі фотографії в єдине зображення, Войчинські витратив близько шести годин.

Поверхня Місяця / ©bartoszwojczynski.com Поверхня Місяця / ©bartoszwojczynski.com Місяць / ©bartoszwojczynski.com Телескоп, з якого відбувалося фотографування / © bartoszwojczynski.com