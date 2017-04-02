Астрофотограф створив зображення Місяця з 32 000 фотографій (фото)

Польський астрофотограф-любитель Бартош Войчинські за допомогою самостійно зроблених 32 000 фотографій Місяця створив приголомшливе зображення супутника Землі у високому розрішенні.
Місяць / ©bartoszwojczynski.com
Фотографування відбувалося з балкона поляка і зайняло всього 28 хвилин. Однак, щоб поєднати всі фотографії в єдине зображення, Войчинські витратив близько шести годин.
Поверхня Місяця / ©bartoszwojczynski.com Поверхня Місяця / ©bartoszwojczynski.com Місяць / ©bartoszwojczynski.com Телескоп, з якого відбувалося фотографування / © bartoszwojczynski.com