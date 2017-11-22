Астрономи ESO виявили перший міжгалактичний астероїд сигароподібної форми

Вперше астрономи вивчили астероїд, який увійшов в Сонячну систему з міжзоряного простору.

Спостереження з ESO в Чилі показали, що цей унікальний об’єкт подорожував через космос протягом мільйонів років до його випадкової зустрічі з нашою зоряною системою. Це темний, червонуватий, витягнутий кам’янистий об’єкт з високим вмістом металу.

19 жовтня 2017 року телескоп Pan-STARRS 1 на Гаваях виявив слабку точку світла, що рухається по небу. Спочатку він виглядав як типовий швидкорухаючий невеликий астероїд, проте додаткові розрахунки орбіти не викликали сумнівів в тому, що це тіло не виникло всередині Сонячної системи, як всі інші космічні об’єкти, що коли-небудь були помічені, а походили з міжзоряного простору. Об’єкт був класифікований як міжзоряний астероїд названий 1I / 2017 U1 («Oumuamua»).

«Ми повинні були діяти швидко, так як Оумуамуа вже пройшов найближчий момент зближення з Сонцем і повернувся в міжзоряний простір — пояснює член команди Олів’є Ено з ESO в Ґархінге, Німеччина.

Потужний телескоп Європейської південної обсерваторії (ESO) виявив щось дивовижне — Оумуамуа сильно змінює коефіцієнт світіння, оскільки він обертається навколо своєї осі кожні 7,3 години. Вчені пояснили, що велика зміна яскравості означає, що об’єкт сильно витягнутий: приблизно у десять разів більше своєї ширини, зі складною, згорнутою формою. Астрономи виявили, що він має темно-червоний колір, аналогічний до об’єктів у зовнішній Сонячній системі. Ці незвичайні властивості свідчать, що міжзоряний астероїд є щільним об’єктом з високим вмістом металу, і що його поверхня темна і червоніє через ефект опромінення від космічних променів протягом мільйонів років. Він, за оцінками, довжиною не менше 400 метрів.

Вчені повідомили, що продовжують спостерігати за цим унікальним об’єктом і сподіваються незабаром визначити, звідки він узявся і куди він вирушить далі по галактиці.