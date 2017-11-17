Астрономи відправили радіосигнал на потенційно населену планету

Астрономи з проекту Active SETI відправили сигнал про присутність розумного життя на Землі в бік потенційно населеної планети GJ 273b в сузір’ї Малого Пса, віддаленої від нас усього на 12 світлових років.

«Це перший приклад того, що нам, мабуть, доведеться зробити сотні, тисячі або навіть мільйони разів, перш ніж ми отримаємо відгук. Для мене великим успіхом стане те, якщо через 25 років хтось згадає про нашу ініціативу і буде спостерігати за відповідним сигналом. Якщо це станеться, то ми назавжди змінимо ті підходи, які сьогодні застосовуються для пошуків позаземного життя», — заявив Дуґ Вакоч (Dough Vakoch), президент програми Active SETI.



Протягом більш ніж половини століття астрономи з Інституту пошуку позаземних цивілізацій SETI в США і їхні колеги по всьому світу намагаються знайти життя за межами Землі, слухаючи радіосигнали, що надходять з різних куточків галактики. Поки розумне або нерозумне життя виявити не вдалося, але це завдання, за оцінками представників НАСА і SETI, може бути вирішене дуже скоро – в найближчі 10-20 років.

За всі 56 років роботи астрономам SETI не вдалося знайти однозначних слідів позаземних цивілізацій за одним невеликим і суперечливим винятком. На цю роль претендує так званий «сигнал Wow!», спійманий радіотелескопом «Велике вухо» в 1977 році. У наступні роки астрономам не вдалося повторно знайти джерело цього сигналу в сузір’ї Стрільця, що змусило вчених вважати його віддзеркаленням радіохвиль із Землі від шматків космічного сміття.

Постійні невдачі на цьому напрямку спонукали Вакоча, одного з учасників SETI, спробувати вирішити цю проблему «методом від протилежного» і організувати проект METI або Active SETI. В його рамках вчені планують підготувати і відправити в космос спеціальні повідомлення про те, де знаходиться Земля, що собою представляють люди і як до нас можна дістатися, орієнтуючись по зорях та інших об’єктах Галактики.

Подібні сигнали вже вирушали в космос за останні півстоліття в сторону різних зірок і галактик, однак Вакоч і його однодумці пропонують здійснювати подібні сеанси зв’язку систематично, направляючи найпотужніші радіоантени світу в бік прилеглих зірок, поруч з якими були знайдені потенційно населені екзопланети.

З одного боку, ця ідея привернула безліч прихильників як серед учених, так і обивателів, а з іншого – вона була розкритикована багатьма відомими астрономами, астробіологами і космологами, такими як Стівен Хокінг і Стівен Дік. Частина вчених вважає, що це просто марна затія, а Хокінг і його прихильники вважають, що встановлення зв’язку з іншими цивілізацією закінчиться катастрофою для людства.

Тим не менш, критика не завадила Вакочу і його однодумцям відправляти сигнали в космос. Нещодавно, як зазначає Space.com вчені і ряд музикантів та інших представників світу мистецтва підготували радіосигнал для потенційних мешканців планети GJ 273b, однією з найближчих «сусідок» Землі, і відправили його в космос в кінці жовтня цього року за допомогою радіотарілки EISCAT в норвезькому Тромсі.

Відправка потужного сигналу на цю планету, як зазначає Вакоч, є абсолютно безпечною річчю з точки зору «планетної оборони», так як радіосигнали і телетрансляції з Землі повинні були досягти її десятки років тому. «Вкрай складно уявити собі високорозвинену цивілізацію на GJ 273b, яка зможе долетіти до Землі і захопити її, але при цьому не зловить наші старі радіосигнали і не буде знати про наше існування», — заявив учений.

Крім даних про Землю та інші планети Сонячної системи, цей сигнал включає в себе спеціальний математичний «підручник музики» і три десятка коротких аудозаписів, підготовлених музикантами-учасниками METI. В квітні майбутнього року вчені планують відправити розширену версію цього повідомлення в бік GJ 273b, використовуючи відразу декілька радіочастот.