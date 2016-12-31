Астрономи виявили дві комети, які наближаються до Землі

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Астрономи виявили два космічні об’єкти, які наближаються до Землі. Перший об’єкт, це комета C/2016 U1 NEOWISE, яка досягне найближчої до Сонця точки, розташованої всередині орбіти Меркурія до 14 січня.

Другий об’єкт, це комета 2016 WF9, яка є кометою без пилової хмари і вона досягне орбіти Землі до 25 лютого, наблизившись на відстань 51 мільйон кілометрів від нашої планети. Варто відзначити, що діаметр 2016 WF9 досягає 1 кілометра.

Обидва небесних тіла були виявлені в листопаді цього року і за словами представників НАСА, вони не представляють небезпеки для нашої планети.