Астрономи виявили потужний спалах з боку молодого зоряного об’єкта

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Астрономи з Бюраканської астрофізичної обсерваторії, Вірменія, відкрили потужний спалах з боку молодого зоряного об’єкта (young stellar object, YSO), розташованого всередині молекулярної хмари і званого UKIDSS-J185318.36+012454.5. Це знову виявлена подія може допомогти глибше зрозуміти мінливість молодих зірок, пов’язану із зірковими виверженнями.

Об’єкт UKIDSS-J185318.36+012454.5 розташований в околицях джерела IRAS 18507+0121 і, ймовірно, належить до масивної зіркоутворювальної області, пов’язаної з областю GAL 034.4+00.23 HII. Цей об’єкт знаходиться на відстані не менше 5000 світлових років від Землі, і в його околицях знаходяться масивні протозірки віком приблизно 100000 років, а також популяція зірок менших мас, вік яких становить приблизно 1 мільйон років. Цей зоряний об’єкт був класифікований як YSO середньої маси та віком менше 100000 років.

Днями команда дослідників на чолі з Оленою Нікогосян, проаналізувавши дані і знімки, отримані за допомогою телескопа United Kingdom Infrared Telescope (UKIRT), що знаходиться на Гавайях, виявили спалах на об’єкті UKIDSS-J185318.36+012454.5, що стався в період з 2004 по 2006 рр ..

Згідно авторам роботи амплітуда спалаху склала принаймні п’ять одиниць зоряної величини. Об’єкт залишався на цьому новому рівні яскравості до 2014 р.

Спалахи на настільки молодих зоряних об’єктах є дуже рідкісними подіями, що і обумовлює важливість цього відкриття. В якості пояснення настільки потужного спалаху в ІЧ-діапазоні автори дослідження розглянули кілька фізичних механізмів, включаючи обертання, гарячі або холодні плями на зірці і ряд інших механізмів, проте підкреслюють, що всі ці механізми приводять лише до короткострокової мінливості, амплітуда якої не перевищує одну одиницю зоряної величини К діапазоні. Таким чином, на даний момент задовільного пояснення результатів спостережень у команди Нікогосян не є, і вчені планують продовження своїх досліджень, спрямованих на розуміння природи цього загадкового зоряного об’єкта.