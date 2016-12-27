Астрономи зловили ще 6 дивних радіосигналів

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

У березні цього року вчені зловили 10 потужних сплесків радіохвилі, що йдуть з одного і того ж простору космосу. Днями вчені зловили ще 6 нових сигналів з того ж місця, розташованого за межами нашого Чумацького Шляху. Ці швидкі дискретні радіоімпульси (FRB) дуже зацікавили вчених своєю незвичністю. Тривали вони всього кілька мілісекунд, але при цьому за дуже короткий проміжок часу генерували стільки енергії, скільки Сонце змогло б за цілий день.

До виявлення перших 10 сигналів в березні практично всі в науковому співтоваристві вважали, що такі радіоімпульси є поодинокими явищами, які відбуваються в різних куточках Всесвіту. Так як раніше такі радіспалахи не володіли якимось загальними характерними ознаками, дослідники не змогли розібратися, що ж насправді є їх джерелом. Що цікаво, самі по собі такі радіоімпульси не є рідкісним явищем. Вчені відзначають, що по всьому Всесвіту щодня відбувається близько 2000 FRB, однак їх дуже низька тривалість не дозволяє з’ясувати їх природу.

Важливо відзначити, що відкривати FRB наука почала тільки в 2007 році – до цього моменту наявне науково-технічне устаткування було не настільки потужним і точним, щоб можна було в режимі реального часу за ними стежити. Як правило, доводилося вивчати ці явища вже після того, як вони відбувалися. Однак у цьому році астрономи виявили одразу 16 викидів, які виконуються з одного і того ж напрямку, тому у вчених, найімовірніше, нарешті з’явиться можливість звузити коло пошуку і підозрюваних в цих неймовірно потужних, але короткочасних спалахах.

Перші десять сплесків радіохвиль були спіймані нашими телескопами в березні цього року, однак, як вказують вчені, свій початок вони беруть ще у травні і червні 2015-го. Вони не тільки виявилися першими FRB сигналами, виявленими за межами Чумацького Шляху (всі спостережувані раніше приблизно утворювалися всередині нашої галактики), але ще й демонстрували загальні характерні риси, чого раніше ніколи не спостерігалося.

Шість радіосигналів були виявлені обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко в проміжку всього 10 хвилин між кожним, чотири інші були виявлені протягом місяця, при цьому всі 10 прийшли з одного і того ж простору космосу. Коли команда дослідників ознайомилася з більш ранніми астрономічними даними, було виявлено, що FRB сигнал 2012 року також прийшов до нас з того ж самого простору космосу. Тобто в загальній складності вже 11 сигналів брали свій початок з одного і того ж регіону. Це навело вчених на думку про те, що за межами Чумацького Шляху може перебувати якийсь невідоме, але неймовірно потужне джерело, здатне з досить частою періодичністю надсилати короткі, але дуже потужні сигнали.

Нові шість сигналів виявили вчені з канадського Університету Макґілла. Всі вони прийшли з того ж простору космосу, тому джерела цих радіосигналів вирішили в кінцевому підсумку дати загальну назву FRB 121102.

«Ми повідомляємо про радіо — і рентгенівські спостереження єдиного зараз джерела короткочасних, але повторюваних радіосигналів, FRB 121102», — пише команда дослідників в журналі The Astrophysical Journal.

«Ми виявили ще шість сплесків радіохвилі, що йдуть від цього джерела: п’ять з них було виявлено за допомогою телескопа Грін-Бенк на частоті 2 ГГц, останній, на частоті 1,4 ГГц, був отриманий за допомогою телескопа обсерваторії Аресібо. Тепер в цілому кількість однакових сигналів становить 17».

Команда вказує, що не може визначити точне розташування FRB 121102, але враховуючи, наскільки їх нижчі частоти були уповільнені, можна з упевненістю сказати, що свій початок вони беруть далеко за межами Чумацького Шляху. І якраз ця інформація може дати нам деякі важливі підказки про те, чим саме є їх джерело.

Одним з найбільш популярних припущень є зіткнення двох нейтронних зірок, що формують чорну діру. До такої думки вчених підштовхнула специфіка короткочасності радіосигналів. Дві зіштовхуючі нейтронні зірки, найімовірніше, просто викидають сплески радіохвиль у всі куточки Всесвіту.

Однак повторювана природа цих віддалених сигналів, особливо якщо враховувати їх єдиний напрямок, може говорити про те, що зіштовхуючі нейтронні зірки тут ні при чому. Принаймні у випадку саме цих FRB сигналів. Всі 17 сигналів вказують на те, що в цьому регіоні космосу відбуваються менш драматичні моменти. Найбільш вірогідною гіпотезою на даний момент є те, що всі ці сигнали можуть йти від якогось екзотичного об’єкта начебто молодої нейтронної зірки, яка обертається з такою частотою, що здатна випускати неймовірно потужні імпульси.

Слід також розуміти, що різні типи FRB необов’язково повинні суперечити один одному. Більш ранні дослідження вказують на те, що у Всесвіті можуть зустрічатися різні типи дискретних радіоімпульсів, мають різні джерело походження. Це принаймні підтверджується тим фактом, що повторювані радіоімпульси FRB 121102 виявилися ширшими, ніж ті, які спостерігалися в межах нашої галактики. Однак без додаткових доказів вчені поки не готові дати впевнену відповідь на питання про їх реальне джерело.

«Є джерело радіоімпульсів FRB 121102 унікальним об’єктом або ж всі радіоімпульси мають властивість повторюватися – в будь-якому випадку дуже цікаво з’ясувати і зрозуміти принципи і особливості такої швидкої міжгалактичної радіопередачі», — говорять дослідники.

Вчені продовжують стежити за небом і чекають появи нових FRB як всередині, так і зовні нашої галактики, сподіваючись на цей раз вже точно з’ясувати їх природу. Згідно дослідникам, ці знання допоможуть нам розгадати і інші загадки Всесвіту.