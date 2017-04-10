Астрономи знайшли двійника Венери

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Нещодавно дослідники повідомили про нове цікаве відкриття — виявлення планети, яка більше нагадує не Землю, а Венеру. За словами вчених, хоча планета Kepler-1649b має відмінності від другої планети Сонячної системи, вона найбільше нагадує Венеру з усіх знайдених об’єктів, повідомляє Universe Today.



Kepler-1649b знаходиться на відстані 219 світлових років від нас. Вона має схожий з Землею розмір і щільність, однак атмосфера цієї планети схожа на венеріанську.



Раніше вчені знаходили екзопланети, схожі на Венеру. Так кілька років тому дослідники виявили суперземлю Kepler-69b, діаметр якої був в 2,24 рази більше діаметру Землі. Вона оберталася навколо зірки за тій же орбіті, що і Венера. Інший кандидат — GJ 1132b, що володіє масою, в 1,5 рази перевищує масу Землі.

У випадку з Kepler-1649b планета трохи менше Землі, як і Венера, і отримує стільки ж світла від своєї зірки. Температура поверхні у цього об’єкта повинна бути схожою з температурою поверхні Венери.

Є і відмінності. Kepler-1649b обертається навколо зірки, меншого за розміром, ніж наше Сонце і більш холодною. Екзопланета робить один оборот навколо неї всього за 9 днів. Ймовірно, цей об’єкт постійно звернений однією стороною до зірки.