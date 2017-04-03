Атлас хмар ВМО поповнився новими типами (фото)

Після цієї новини ви будете частіше піднімати очі до неба. Адже там можна побачити volutus, або «рулонну хмару», яка виглядає як трубка, що обертається уздовж своєї горизонтальної осі. А якщо вам пощастить, ви побачите драматичні хмари asperitas, що в перекладі з латинської означає «шорсткий», «нерівний». Вони схожі на схвильовану морську поверхню, тільки при погляді знизу, з підводних глибин.
Хмара типу volutus.
Хмари volutus і asperitas — всього лише два типи з 11, включених у нове видання Міжнародного атласу хмар, що випускається Всесвітньою метеорологічною організацією. Це перше оновлення атласу з 1987 року, і деякі з нових хмарних характеристик були предметом багаторічних погоджень та лобістських кампаній. Крім того, вперше атлас буде доступний в
Товариство любителів хмар (Cloud Appreciation Society), куди входять понад 40 тисяч ентузіастів із 110 країн, з 2006 року виступає за визнання asperitas новим типом хмар.
Гевін Претор-Пінней, засновник товариства, говорить, що ці хмари вперше привернули увагу його групи більше 10 років тому, коли були помічені в небі штату Айова. «Немов вгорі було розбурхане море, а ми дивилися на нього з дна океану», — згадує він.
За його словами, суспільство допомагало документувати формування asperitas, використовуючи мобільний додаток, що дозволяє робити знімки хмар і вгадувати, який тип представлений на фото. Потім експерти звіряють їх з офіційною класифікацією.
«Головне, що це дало нам багато прикладів, відображених у різних місцях по всьому світу. На сьогоднішній день в колекції групи 280 тисяч хмарних знімків», — зазначив Претор-Пінней.
Крім класифікації asperitas, атлас містить нові імена для хмар, які вже добре відомі погодним фанатам, в тому числі хмари Кельвіна-Гельмгольца і діряві хмари (hole-punch cloud). Офіційно вони тепер будуть іменуватися як fluctus і cavum, хоча метеорологи не проти використання менш формальної термінології.
Ще одну цікаву хмару мисливці за торнадо називають «хвіст бобра» через її форми і розташування під час сильної грози. Тепер їй присвоєно латинське найменування flumen.
Крім того, новий атлас містить 5 особливих хмар, що отримали важкі імена: cataractagenitus, flammagenitus, homogenitus і silvagenitus. Ці хмари створюються за участю локалізованих факторів, таких як великі водоспади, тепло від лісових пожеж та інверсійний слід від літака.
Хмара типу flammagenitus