Атлас хмар ВМО поповнився новими типами (фото)

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Після цієї новини ви будете частіше піднімати очі до неба. Адже там можна побачити volutus, або «рулонну хмару», яка виглядає як трубка, що обертається уздовж своєї горизонтальної осі. А якщо вам пощастить, ви побачите драматичні хмари asperitas, що в перекладі з латинської означає «шорсткий», «нерівний». Вони схожі на схвильовану морську поверхню, тільки при погляді знизу, з підводних глибин.



Хмара типу volutus.

Хмари volutus і asperitas — всього лише два типи з 11, включених у нове видання Міжнародного атласу хмар, що випускається Всесвітньою метеорологічною організацією. Це перше оновлення атласу з 1987 року, і деякі з нових хмарних характеристик були предметом багаторічних погоджень та лобістських кампаній. Крім того, вперше атлас буде доступний в онлайн-версії .

Товариство любителів хмар (Cloud Appreciation Society), куди входять понад 40 тисяч ентузіастів із 110 країн, з 2006 року виступає за визнання asperitas новим типом хмар.



Хмара типу asperitas

Гевін Претор-Пінней, засновник товариства, говорить, що ці хмари вперше привернули увагу його групи більше 10 років тому, коли були помічені в небі штату Айова. «Немов вгорі було розбурхане море, а ми дивилися на нього з дна океану», — згадує він.

За його словами, суспільство допомагало документувати формування asperitas, використовуючи мобільний додаток, що дозволяє робити знімки хмар і вгадувати, який тип представлений на фото. Потім експерти звіряють їх з офіційною класифікацією.

«Головне, що це дало нам багато прикладів, відображених у різних місцях по всьому світу. На сьогоднішній день в колекції групи 280 тисяч хмарних знімків», — зазначив Претор-Пінней.

Крім класифікації asperitas, атлас містить нові імена для хмар, які вже добре відомі погодним фанатам, в тому числі хмари Кельвіна-Гельмгольца і діряві хмари (hole-punch cloud). Офіційно вони тепер будуть іменуватися як fluctus і cavum, хоча метеорологи не проти використання менш формальної термінології.

Ще одну цікаву хмару мисливці за торнадо називають «хвіст бобра» через її форми і розташування під час сильної грози. Тепер їй присвоєно латинське найменування flumen.

Крім того, новий атлас містить 5 особливих хмар, що отримали важкі імена: cataractagenitus, flammagenitus, homogenitus і silvagenitus. Ці хмари створюються за участю локалізованих факторів, таких як великі водоспади, тепло від лісових пожеж та інверсійний слід від літака.



Хмара типу flammagenitus