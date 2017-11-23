Атмосферний вихор над північним полюсом Титану

У новому дослідженні, проведеному вченим з Брістольського університету, Велика Британія, показано, що атмосферна аномалія на Титані, найбільшому супутнику Сатурна, про яку нещодавно повідомлялося, пов’язана з унікальною хімією атмосфери Титана.



Атмосфера Титану в приполярній області нещодавно зазнала несподіване і досить глибоке охолодження, що йде врозріз з прогнозами, зробленими в рамках сучасних моделей, а також з поведінкою всіх інших планет земного типу Сонячної системи.

Зазвичай атмосфера планети в приполярній області зимової півкулі є відносно теплою, оскільки повітря, яке опускається вниз поблизу полюсів стискається і розігрівається за рахунок стиснення – так само як це відбувається у велосипедному насосі при накачуванні колеса.

Однак, на подив учених, атмосферний вихор, що знаходиться в приполярній зоні поверхні Титану, виявився дуже холодним.

Згідно думки головного автора нового дослідження доктора Ніка Тінбі (Nick Teanby) зі Школи наук про Землю Брістольського університету, пояснення цього феномену криється в екзотичній хімії атмосфери Титана. На Землі, Марсі та Венері основний внесок до охолодження атмосфери вносить інфрачервоне випромінювання, що випускається молекулами діоксиду вуглецю (CO2). Оскільки діоксид вуглецю досить стійкий і добре перемішаний з іншими газами на всіх рівнях атмосфери, то на його місцеву концентрацію майже не впливає циркуляція атмосфери.

На Титані екзотичні фотохімічні реакції в атмосфері призводять до формування вуглеводнів та нітрилів, і саме ці гази вносять основний внесок до охолодження атмосфери. Ці гази утворюються високо в атмосфері Титану, і їх розподіл демонструє різкий вертикальний градієнт, тому на їх локальний зміст може істотно впливати навіть помірна вертикальна циркуляція атмосфери.

Тому зимове опускання повітряних мас призвело до збагачення атмосфери Титану в приполярній області цими активно випромінюючими в ІЧ-діапазоні газами і подальшого охолодження цієї зони за рахунок інтенсивного випромінювання, вважає Тінбі.