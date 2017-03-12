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Австралія пережила літо рекордних погодних подій, повідомили вчені в середу. Зміна клімату збільшило частоту та інтенсивність екстремальних погодних явищ.



Найсильніші хвилі тепла, пожежі і повені стали чумою літнього сезону, який триває в Австралії з грудня по лютий. За 90 днів оновилися 200 рекордів, повідомляє доповідь незалежної Кліматичної ради.

«Зміна клімату, що викликано, в основному, спалюванням вугілля, нафти і газу, стимулює силу екстремальних погодних подій, — йдеться в доповіді „Зле літо».- Екстремальна спека і хвилі тепла стануть ще більш частими і жорстокими в Австралії, що загрожує інфраструктурі (наприклад, електромережам), економіці. здоров’ю і екосистемам».

Зелений континент потеплішав приблизно на 1 градус Цельсія з 1910 року, йдеться у доповіді Метеорологічної служби і Державного об’єднання наукових і прикладних досліджень Австралії.

Хоча літні лісові пожежі в Австралії — не рідкість, зміна клімату підштовхнула зростання температури поверхні землі і моря і призвела до екстремальної спеки і інтенсивним пожежонебезпечним сезонами. «В Австралії складніше помітити вплив зміну клімату, так як у нас він дуже мінливий, — говорить кліматолог Уїлл Стеффен. — Але екстремальні погодні події стають такими екстремальними, що вплив зміни клімату очевидний».

Стеффен додав, що погодні феномени можуть погіршитися «в наступні декілька десятиліть», якщо зусилля по скороченню викидів не зупинять підвищення рівня вуглекислого газу (CO2) в атмосфері.

Австралія — один з найгірших у світі забруднювачів атмосфери парниковими газами на душу населення. Вся справа у використанні вугільної електроенергії.

Метеорологічна служба повідомила минулого тижня, що найбільше місто країни — Сідней — тільки що пережило найспекотніше літо за всю історію, так як «рекорди для багатьох днів і ночей були оновлені».

Рекорди спеки за той же період також побиті в східних містах Брісбені і Канберрі. А на заході, в Перті, літо стало одним з найбільш дощових за всю історію спостережень.

Мінливий клімат — ключовий ризик для енергетичної інфраструктури, яка не може протистояти складним погодним умовам. У минулому році Південна Австралія постраждала від масштабного відключення електроенергії. Через сильні вітри, які повалили опори ЛЕП, позбувся світла майже весь штат.