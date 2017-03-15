Австралійці пошили пальто-валізу для ледачих мандрівників (відео)

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З собою на борт в одязі можна пронести два ноутбука, планшет, туфлі і зміну одягу на кілька днів.

Австралійські дизайнери компанії Juice Promotions Australia сконструювали інноваційне пальто-валізу Airport Jacket, яке замінить мандрівникові сумку з усіма необхідними речами, повідомляє Daily Mail.

У легкому і зручному макінтоші 14 глибоких кишень, в які можна скласти два ноутбука, iPad, дві пари туфель, пару джинсів, п’ять футболок, джемпер і фотоапарат.

Крім того, упакований Airport Jacket можна перетворити в сумку, склавши і застебнувши його по окантовці.

Довжину пальто-валізи можна регулювати з допомогою відстібних кишень. Компанія-розробник вказує, що завдяки дизайну і зручності, а також відсутності гострих або металевих деталей, ваш багаж можна буде не здавати, а проносити з собою на борт лайнера.

«У розробці ми згадуємо власний досвід — досвід ледачих туристів. Коли вам не хочеться стояти у великій черзі, щоб спочатку здати, а потім отримати свою сумку, яка не підходить через розміри для ручної поклажі», — відзначають творці.

Зараз автори дивовижної сумки-пальто почали збір коштів на платформі Kickstarter для початку промислового виробництва новинки.