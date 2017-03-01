Бактерії допомагають комахам обходити захист рослин

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Ентомологи з Пенсільванського університету показали, як симбіоз з бактеріями допомагає комахам «обманювати» захист рослин. Доповідь з матеріалами дослідження була представлена на щорічному з’їзді AAAS. Також з результатами роботи вчених можна ознайомитися на сайті Пенсільванського університету.



«Рослини піддаються атакам з боку мікроорганізмів, так і травоїдних комах, при цьому вони реагують на загрозу, виробляючи способи захисту. Однак комахи можуть обходити цей захист, використовуючи симбіотичні відносини з бактеріями, які обманюють рослини, пригнічуючи їх захисну реакцію», – пояснив ентомолог з Пенсільванського університету Ґері Фелтон.

Захисні реакції рослин активізуються у відповідь на потрапляння на них слини комах. Однак цей механізм може бути порушений, якщо мікроби в слині гусениці знаходяться з нею в симбіотичних відносинах.

«Комахи-паразитоїди відкладають яйця у гусінь, організм, що розвивається, поступово вбиває її. Однак разом з яйцями, паразитоїод вводить вірус, який пригнічує імунну систему гусениці і одночасно вбиває ті компоненти слини комахи, на які реагують захисні системи рослин», – продовжив Фелтон.

Таким чином, користь отримують і комахи і мікроорганізми. Саме ж дослідження покликане допомогти вченим зрозуміти, як взаємодіють між собою різні організми, і розробити більш ефективні способи боротьби з шкідниками.