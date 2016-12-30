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Банан має лікувальні властивості в боротьбі з вірусами грипу, гепатиту C та ВІЛ

в Здоров'я 30.12.2016 35 пер.

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Вчені провели експеримент на гризунах і прийшли до висновків, які змінили уявлення про користь банана.

1-30-12-2016-600-337

Міжнародна група медиків провела спостереження над хворими грипом мишами. В ході дослідження піддослідних мишей зцілили від грипу за допомогою білка-лектину Н84Т., який був виведений з банана. Як з’ясувалося, в банані містяться білки і глікопротеїни лектини, що володіють здатністю визначати віруси по цукру в їх структурі і блокувати поширення інфекції по організму.

Вчені стверджують, що лектин в бананах може побороти не лише грип, але і перешкоджати зараженню гепатитом C і навіть блокувати поширення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Натхнення: medvesti.com

 
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