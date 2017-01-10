Барак Обама заявив, що правильно оцінював діяльність Путіна

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Барак Обама заявив, що повною мірою оцінює загрозу, яку представляє президент Росії Володимир Путін. Однак, колишній президент США не врахував, що демократія в сучасному світі так легко потрапляє під вплив ззовні.

Під час інтерв’ю, яке вийшло в ефір 8-го січня, кореспондент ABC Джордж Стефанопулос згадав про слова, виголошені колишнім президентом США на дебатах з Міттом Ромні у 2012 році. А саме, журналіст поцікавився, чи правильно оцінював Обама дії Путіна, коли заперечував висловлене Ромні твердження про те, що Росія для Америки в геополітичному відношенні є ворогом номер один.

«Я вважаю, що недооцінив легкість і простоту поширення дезінформації, проведення кібератак та подібних дій, які впливають на наше відкрите суспільство та систему, з кожним разом проникаючи в них все ефективніше», — заявив Обама.

Він зазначив, що закликав розвідслужби США не розглядати російські кібератаки як причину для оскарження результатів виборів, а побачити за ними тактику Путіна — те, чим він ось уже тривалий час займається в Європі.

Обама підкреслив, що постарався переконати обраного президента Дональда Трампа в необхідності тісної співпраці зі спецслужбами.

За словами Обами, «якщо не проявити належну пильність, зарубіжні країни зможуть значно вплинути на політичні процеси в США, що було неможливо десять, двадцять, тридцять років тому, через швидкості розповсюдження новин і недовіри громадськості до популярних інформаційних агентств».

Обама особливо виділив роль спільної роботи Конгресу і адміністрації президента в боротьбі з іноземним впливом. Він сподівається, що обидві партії будуть працювати спільно, щоб запобігти кібератакам, адже під удар можуть потрапити будь-які вибори, а цілі країн-організаторів нікому не відомі.

Обаму насторожує, що утворюються недоречні союзи між республіканцями і окремими експертами, які, «мабуть, більше впевнені в Путіні, ніж у своїх співгромадян, тому що українці – прихильники демократії». Обама зазначив, що «так не повинно бути».

За словами Обами, він «одразу після виборів закликав громадськість згадати, що ми в одній команді, а Володимир Путін – в іншій. Якщо громадяни нашої країни виявляють більшу довіру лідеру, який є ворогом і розглядає США і наші порядки як пряму погрозу, то в майбутньому нас чекають проблеми серйозніше, ніж кібератаки».

Натхнення: inosmi.info