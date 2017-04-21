Барная фурнитура на кухне – роскошь или обыденность?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Еще десятилетие назад можно было кого-то поразить наличием на кухне барной стойки. Сейчас этот предмет мебели в самой обыкновенной квартире не вызывает удивления. И, конечно, современный рынок поражает изобилием барной фурнитуры для этого предмета интерьера!

Разнообразие барной фурнитуры

Считается, что уместнее всего такая фурнитура смотрится на просторной современной кухне. Также хорошим решением станет разместить барную стойку на кухне, сопряженной со столовой. В любом случае следует продумать всю барную фурнитуру , которую вы хотите расположить, чтобы правильно распределить пространство. Обращая внимание на способ крепления, выделяют:

Центральные полки, прикрепляемые к трубе. Это могут быть держатели для бокалов, рассчитанные обычно на 4-6 изделий или полочки для хранения кухонных мелочей. Боковые полки. Они также крепятся к трубе и это, в основном, вешалки для столовых приборов и полки для хранения. Подвесные системы — крепятся к потолку. На таких полках могут храниться бокалы, стаканы, пара бутылок вина, в зависимости от строения изделия.

Сами полки могут быть оснащены держателями для бутылок, бокалов или же быть универсальными и способными хранить посуду или еду. Но удобным местом для хранения бутылок может стать не только подвесная полка, но и кое-что еще!

Насколько нужно карго на кухне?

Речь здесь идет не столько о том, где еще можно хранить винные бутылки, сколько о рациональном распределении пространства. А карго – идеальный пример оптимизации места на кухне. Это функциональная система, которая занимает минимум площади. Обычно его используют на маленькой кухне, однако сейчас ни для кого не секрет, что практичность и рациональность в последние годы – тренд в обустройстве жилья. Так что карго можно встретить на самых различных по площади и оснащению кухнях!

Представляет собой эта конструкция выдвижную корзину, которая использует полную глубину шкафчика, тогда как в ширину достигает всего 10-20 сантиметров. Внутри же может быть невероятно разнообразной. Одноярусные использует как раз для хранения бутылок. Также может включать несколько ярусов и быть оснащенной множеством полочек, а дополнительно, в зависимости от нужд хозяйки, иметь держатели для противней и прихваток.

В таком деле, как выбор барной фурнитуры или карго, стоит продумывать все детали, которые актуальны именно вам, и комплектовать свою кухню рационально, учитывая все нужды в процессе приготовления еды. А современная кухонная и барная фурнитура лишь поможет в этом!