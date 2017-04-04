Башта, що звисає з неба — фантастичний проект (фото)

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Нью-Йоркське архітектурне бюро Clouds Architecture Office поділилося планами неймовірного архітектурного проекту останнього часу: хмарочоса, який буде буквально звисати з неба, і побудований на астероїді, що висить на орбіті. Тобто його перший поверх буде знаходиться в космосі, а дах — на Землі.



Будівля буде носити назву Analemma Tower, і архітектори пропонують побудувати його над Дубаєм, де нерухомість в 15 разів дешевше, ніж у Нью-Йорку. Вже зібрані модулі будуть підніматися з Землі, кріпитися за основиу вежі, яка буде причеплена кабелями до астероїда. «Так як нова типологія веж буквально підвішена в повітрі, то зібрати її можна де завгодно, а потім перевезти на призначене для неї місце», — кажуть архітектори. За їх словами, управління астероїдами — це більше не фантастика, і НАСА вже запланував місію з управління астероїдом у 2012 році.



Сама Analemma Tower буде слідувати по траєкторії, що нагадує вісімку, яка проходить між південним і північним полюсом кожен день. В найнижчій і повільній точці орбіти будівля буде проходити над Манхеттеном. Місію цієї дивної вежі архітектори описують, як вираз дизайнерської думки на планетарному рівні, а сама Analemma Tower стане прикладом будинку змішаного типу, який втілить в собі стратегії планетарного дизайну, ставши до того ж найвищою будівлею, коли-небудь побудованих людиною.



Башта буде отримувати енергію від сонячних панелей, розміщених в космосі, на основі Analemma Tower, воду буде збирати з хмар і дощової води.

Башта за планом розділена на секції, кожна буде віддана під різні типи діяльності. Бізнес-центри будуть знаходитися в найнижчих поверхах, житлові блоки розташовані в середині, а на самому верху помістяться релігійні та похоронні заклади. Розмір і форма вікон будуть змінюватись в залежності від висоти вежі, атмосфери і температури.

Analemma Tower стала останнім з числа проектів Clouds Architecture Office, які досліджують можливості космічних досліджень.





