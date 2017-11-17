Баскетболіст НБА Кайра Ірвінг досі вважає Землю пласкою

Баскетболіст НБА Кайра Ірвінг вважає, що Земля плоска, а не куляста. Гравець «Бостон Селтікс» зізнався, що у нього починають з’являтися конспірологічні теорії.

«Мова не йде про суперечку з наукою. Просто я став вивчати різні загальноприйняті істини, після чого почали з’являтися питання. Не буду говорити ніби щось відомо точно, однак я почав сам проводити свої дослідження і зробив висновок, що на сьогодні немає жодної реальної фотографії Землі. При цьому, ми не поверталися на Місяць після 1961-го року, ну або після з 1969-го. Після подібного починають з’являтися різні конспірологічні теорії», — заявив Ірвінг під час спілкування з журналістами.

Баскетболіст додав, що його думку відразу ж відкинули, оскільки у багатьох не з’явилося жодної ідеї про те, що хтось може не знати правди. Спортсмен підкреслює, що в дійсності своєю заявою мав намір підштовхнути людей до своїх досліджень, а не прийняття на віру все, що їм говорять різні авторитети. Він підкреслив, що багато речей, які розповідали в області історії, згодом виявлялися глибоко брехливими.

Кайра Ірвінг запитує, чи є у кого-небудь впевненість у тому, що їм надані справжні знімки з космосу. Він додає, що старт космічного корабля з місячної поверхні був знятий на відео, але при цьому задається питанням, хто взагалі міг таке зробити.

«Чому відбитки на поверхні Місяця виглядають зовсім інакше, ніж вони самі розміщені в музеї? Я хочу знати про всі ці речі. У мене є питання. Хочу почати дискусію, це все», — процитували Ірвінга ЗМІ.