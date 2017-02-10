Батарея для електромобілів на 600 км шляху

Високий рівень щільності елементів дало можливість збільшити запас енергії. Таким чином, електромобіль на такій батареї зможе проїхати на одній зарядці близько шестисот кілометрів.

Примітно, що вага новинки на десять відсотків нижче, ніж у аналогів. Збільшити щільність дозволила циліндрична форма елементів. У новинки 24 осередків і продуктивність 6-8 кВт*год. Для порівняння всі сучасні версії мають 12 осередків і продуктивність 2-3 Вт*год. Нова батарея має революційні характеристики в тому числі й завдяки скороченню часу заряду. На 80 відсотків вона здатна заряджатися за двадцять хвилин. Проте в серійне виробництво запустити нову батарею компанія зможе не раніше 2021 року.