BBC: Антидопінгові агентства 19 країн вимагають позбавити Росію змагань

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Росії необхідно заборонити участь і проведення міжнародних змагань. Як передає BBC, з такою вимогою за підсумками зустрічі у Дубліні виступили 19 країн-учасниць Асоціації національних антидопінгових організацій (NADO). Вони сподіваються, що їх пропозиція «допоможе спортивному руху подолати темні часи».

Минулого місяця Росія, яка повинна прийняти чемпіонат світу з футболу в 2018 році, відмовилася від етапу Кубка світу з біатлону і була позбавлена права влаштовувати змагання з ковзанярського спорту, бобслею і скелетону, нагадує видання. Члени NADO заявили, що російські спортивні організації повинні перебувати під забороною до тих пір, поки не буде введена «антидопінгова система, яка заслуговує довіри». Вони також запропонували уніфікувати процес, який дозволить атлетам виступати в якості«нейтральних учасників».

У своїй спільній заяві представники 19 агентства також підкреслили, що «всі причетні до російської системи, що підтримується державою, мають бути притягнуті до відповідальності». З ініціативою виступили антидопінгові організації Австрії, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії, Хорватії, Голландії, Норвегії, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, ПАР, Німеччини та США. Як відзначає ВВС, російська влада заперечує звинувачення у тому, що держава брала участь в якій-небудь допінговій програмі. За словами спортивних чиновників, вони домагаються успіху в боротьбі з забороненими препаратами.

Натхнення: inosmi.info