Беличья шубка – для роскошных модниц

Мимо волшебства натурального меха не пройти. Даже ребенок, на которого надета беличья шуба, прочувствует это на себе. Искрящийся натуральный мех невероятно привлекателен, он вызывает восхищение и зависть. Кому подойдет такая шубка и как ее выбрать?
Особенности беличьей шубки
Шубы из меха белки ценились всегда. Но следует хорошенько представлять себе все достоинства и недостатки таких изделий, чтобы выбор не разочаровал. Перечислим достоинства меха белки и изделий из него:
- Красота и благородство. Густой, пушистый и мягкий, беличий мех завораживает. В продаже предлагается несколько оттенков. Рыжий мех дополнительно подкрашивают, чтобы придать ему яркость. Оттенки коричневой гаммы делают мех похожим на норку. Светлые шкурки используют в натуральном виде. Бывают и ярко окрашенные изделия. Мех телеуток (алтайских белок) ценится дороже всего – благодаря своему пепельному, серо-голубому окрасу и большим размерам шкурок. Ведь чем крупнее шкурки, тем меньше швов, а значит, это положительно скажется на внешнем виде и долговечности изделия.
- Легкость. Натуральные шубы зачастую слишком тяжелы в носке – но к беличьим изделиям это не относится. Даже ребенку не будет тяжело щеголять в шубке из белки.
- Простота кроя. Такое сырье очень податливо в обработке и шитье. Благодаря его пластичности можно воплотить любые дизайнерские идеи. Поэтому в продаже доступны всевозможные модели и выбор модных изделий очень широк.
- В процессе изготовления шубы мех иногда стригут – это удлиняет срок носки изделия.
Прежде чем обзаводиться подобным предметом гардероба, следует учесть нюансы. Беличий мех не подходит для суровых морозов – он не слишком теплый. Кроме того, он не относится к рекордным по степени носкости мехам. В среднем, изделие из белки носится около четырех лет. Впрочем, это зависит от аккуратности владельца. Беличьи шубки не считаются одеждой на каждый день. С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что изящная беличья шубка в первую очередь предназначена для носки на выход и в прохладные осенние дни. Ее притягательный внешний вид и пластичность в обработке позволяют ей быть роскошной вещью гардероба. Такой наряд придает магическую привлекательность.
Как выбрать шубку из натурального меха
Качество изделия зависит от выделки меха, а также того, насколько профессионально выполнен пошив:
- Шкурки не должны иметь резкого неприятного запаха.
- Сомните рукав или иную часть изделия. После прекращения воздействия качественный мех сразу примет первоначальную форму.
- Хорошо выделанная кожа – мягкая, эластичная, гладкая. Проверьте, заглянув под подкладку.
- Волос должен блестеть и рассыпаться.
- Погладьте мех «по шерсти» и против нее. Волоски не должны ломаться или выпадать. Встряхните шубку. Обратите внимание, не осыпается ли слишком много волосков.
- Проверить прочность меха можно, ущипнув его – волосяной пучок не должен остаться в пальцах.
- Длина меха одинакова на всем изделии, впадины или проплешины не допустимы.
- Проведите рукой – мех не должен казаться жирным. Он считается хорошим, если шелковистый и упругий на ощупь.
- Окрашенную шубу протрите носовым платком – качественный краситель не оставляет следов.
- Малое количество швов придает большую прочность изделию.
- Швы должны быть тонкими, аккуратными. Они почти не прощупываются.
Если же вас интересует более ценный долговечный и теплый соболиный мех, здесь вы найдете советы о том, как выбрать шубу из соболя.