Bentley Barnato стане найдорожчим електромобілем

Сумарна потужність двох електромоторів — 600 кінських сил, а запас ходу складе понад 500 кілометрів.
Але найцікавіше, що нову модель Bentley, як стверджують інсайдери, назвуть Barnato — в честь Вульфа Барнато, який був легендарним автогонщиком, триразовим переможцем марафону «24 години Ле-Мана», мільйонером, спадкоємцем величезної алмазодобувної імперії і, звичайно ж, за сумісництвом головою компанії Bentley з 1926 по 1931 роки.
Bentley Barnato розробляється на платформі електромобіля Porsche Mission E, який повинен вийти на ринок в 2019 році. Німецький електрокар отримає автопілот четвертого рівня, два електромотори сумарною потужністю понад 600 кінських сил, завдяки яким він зможе розганятися з місця до 100 км/год за 3,5 секунди, а запас ходу складе понад 500 кілометрів.
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Британський електромобіль теж буде чотирьохдверним і чотиримісним, але з фірмовим дизайном Bentley і більш розкішною обробкою салону. Можливо, у німецько-британської парочки буде доступно кілька варіантів електричних силових установок різної потужності. Bentley Barnato стане найдорожчим електрокаром на ринку, але коли це буде, поки невідомо.