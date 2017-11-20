Bentley Barnato стане найдорожчим електромобілем

Bentley Barnato розробляється на платформі електромобіля Porsche Mission E, який повинен вийти на ринок в 2019 році. Німецький електрокар отримає автопілот четвертого рівня, два електромотори сумарною потужністю понад 600 кінських сил, завдяки яким він зможе розганятися з місця до 100 км/год за 3,5 секунди, а запас ходу складе понад 500 кілометрів.

Британський електромобіль теж буде чотирьохдверним і чотиримісним, але з фірмовим дизайном Bentley і більш розкішною обробкою салону. Можливо, у німецько-британської парочки буде доступно кілька варіантів електричних силових установок різної потужності. Bentley Barnato стане найдорожчим електрокаром на ринку, але коли це буде, поки невідомо.