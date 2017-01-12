Berlingske: радянські мрії про майбутнє залишилися лише на плівці

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Незадовго до Нового року петербурзький блогер знайшов у себе в шафі діафільм, що призначався для радянських школярів і розповідає про майбутнє. Як пише Berlingske, після появи в соціальних мережах він викликав багато веселощів в Росії.

В діафильмі розповідається про ідеальне комуністичне суспільство 2017 року. Як припускали автори, в 2017 році буде існувати суспільство з підземними містами в Арктиці, з можливостями відвідувати далекі зірки і літаючими погодними лабораторіями, які можуть приборкувати урагани. Розповідь пройнята вірою в майбутнє і захопленням технологією. Письменники уявляли собі, що «точні ядерні вибухи можуть бути використані для будівництва великих каналів і вирівнювання гір.

Як зазначає датське видання, не забули автори діафільмів та про ідеологічну складову. Так, за їх припущенням, в 2017 році комунізм переміг у всьому світі, за винятком одного острова в Тихому океані, де ще чинять опір войовничі імперіалісти. «Так, життя в Радянському Союзі повинно бути світлим і радісним. Якщо, звичайно, почекати досить довго», — пише автор статті.

Однак, підводить підсумок Berlingske, історія пішла зовсім іншим шляхом розвитку і Радянський Союз розпався в 1991 році. Російське видання «Комсомольська правда» наполовину жартома написало, що мрії авторів діафільму не збулися в 2017 році, але, можливо, це станеться в 2117-м. «Одного разу в майбутньому ми зможемо ближче познайомитися з цим пророцтвом», — підсумовує датське видання.

Натхнення: inosmi.info