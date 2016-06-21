Безпритульні собаки: хто винен і що робити?

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Безпритульні тварини — одна з обов’язкових «візиток» будь-якого міста не тільки України, але і всього пострадянського простору. Люди ставляться до них по-різному. Хтось підгодовує з жалості, хтось намагається знайти добрі руки для знедоленого пса, а хтось «пригостить» стусаном або навіть отрутою …

Але всі вони єдині в своїй думці: тварин на вулицях бути не повинно. Тим, хто їм допомагає, боляче бачити страждання кошлатих бродяг, ну а ті, хто готовий позбутися від нещасних за будь-яку ціну, вважають їх загрозою своєму здоров’ю і безпеці.

Звідки беруться безпритульні собаки?

Здавалося б, дурне запитання. Як звідки — від тих же безпритульних собак. Он їх скільки. Кожна безпритульна сука здатна виробляти на світ потомство кожні півроку. Частина цуценят при цьому може загинути: у мами може не вистачити молока, або видасться надто холодна зима, або малюки не зможуть ухилитися від коліс … Міська вулиця повна небезпек. Але більшість цуценят залишаться, виростуть і точно так же почнуть народжувати нікому не потрібних нащадків.

Але це лише одна сторона медалі.

Зайдіть на будь-який інтернет-ресурс зоозахисного спрямування. Подивіться, скільки тем відкривається про термінову допомогу колишнім домашнім тваринам: викинули, «забули», залишили прив’язаним і пішли, вивезли в ліс, виганяють через алергію, через те, що народилася дитина, через переїзди … І це лише дещиця випадків, про які стало відомо небайдужим! Бувають і більш креативні підходи, щоб звернути увагу на нагальну проблему, як ось фотосесія у притулку тварин на mukachevo.today/.

І уявіть, що колишньому домашньому псу вдається вижити, і тоді він теж з часом включається в процес поповнення популяції безпритульників.

Але левова частка в потоці нових тварин на вулицях — за нащадками домашніх вихованців, господарі яких не вважають за потрібне нести за них відповідальність.

«Заберіть цуценят в притулок, а то їх доведеться викинути», — це здається жахливим, але волонтери, які допомагають тваринам, чують такі фрази щодня.

Або не встежили, думали, що вишикується черга на цуценят, впевнені, що це корисно для здоров’я, шкода собаку ( «ну адже вона ж так хотіла стати мамою») — причин може бути тисяча. Але суть їх одна-єдина: кричуща безвідповідальність по відношенню до свого собаки, до її цуценят, до оточуючих.

Такі власники собак відмовляються бачити зв’язок між п’ятьма чарівними карапузами від своєї собаки і зграєю безпритульних собак на вулиці. А зв’язок найбезпосередніший. Коробку з цуценятами залишають на смітниках, в під’їздах, на ринках … І знову хтось загине від голоду чи холоду, а хтось виживе і через час сформує свою зграю.

Що робити з безпритульними собаками?

Знаючи основні джерела поповнення популяції вуличних собак, можна говорити про способи вирішення цієї проблеми. Щоб кількість бездомних собак знижувалося, потрібно боротися одночасно як з причиною, так і зі слідством цього явища.

Наслідок у нашій ситуації — це ті самі безпритульні собаки, які вже живуть на вулиці.

Існує кілька методів зниження чисельності бездомних собак.

безповоротний вилов

Полягає в тотальному вилові всіх бездомних собак на вулицях і подальше розміщення їх в притулках без повернення на місце. Безсумнівним плюсом цієї методики є можливість в стислі терміни «очистити» вулиці від бездомних тварин.

Але на один плюс у методу доводиться два серйозних мінуса.

Перший мінус — а де розміщувати таку кількість тварин? Адже функціонування будь-якого притулку для собак вимагає чималих ресурсів: земля, комунальні послуги, харчування тварин, ветеринарний догляд, робота персоналу і т.д.

Залишається один вихід — евтаназія або усипляння таких тварин після певного періоду (карантину і періоду, відведеного для прилаштування). Усипляння бездомних собак — тема складна і дуже болюча. Навіть серед зоозахисників немає єдиної думки з цього питання. Основна маса волонтерів проти такого методу зменшення чисельності безпритульників. Інша ж, менш чисельна, що іменує себе «зоореалістами», впевнена, що в наших сьогоднішніх реаліях просто немає іншого способу вирішити проблему бездомних собак.

Крім спірної гуманності питання виникають і щодо ефективності безповоротного вилову. Другим мінусом методики можна назвати утворення порожніх ніш — територія і кормова база все одно залишаються. І через деякий час на «зачищених» місцях неминуче з’являться нові собаки. Яких точно так же потрібно ловити, розміщувати в притулки і потім присипляти.

ВСП (вилов — стерилізація — повернення)

Метод ВСП, як зрозуміло з абревіатури, передбачає вирішення проблеми бездомних собак в кілька кроків. Виловлені собаки розміщуються у притулках, де після проходження ними карантину стерилізуються, вакцинуються від сказу (іноді і інших інфекційних захворювань), потім випускаються на колишнє місце проживання.

Це дуже спрощена схема. На практиці собак в обов’язковому порядку ідентифікують (шляхом чіпування, таврування, установкою спеціальних міток, наприклад, кліпс), реєструють, вносять дані в єдину базу. Така база даних дозволяє контролювати ситуацію з бродячими собаками в конкретному їх ареалі проживання.

Випущені собаки проживають своє життя, не залишаючи потомства і не пускаючи на свою територію чужаків.

Плюсами методу ВСП є: гуманність по відношенню до тварин і досить висока ефективність.

Але при всіх своїх позитивних сторонах ВСП слід враховувати такі моменти:

— Далеко не всіх собак можна повертати на вулицю (агресивні собаки, собаки з охоронними задатками, собаки-інваліди, колишні домашні собаки і т.д.) — ті категорії тварин, які або самі не зможуть вижити на вулиці, або можуть становити загрозу для людини;

— Повертати собак можна далеко не на всі території, де вони були виловлені (дитячі садки, школи, лікувальні установи і т.п.);

— При поверненні собак на місце потрібно завжди враховувати думку людей, які проживають в цьому місці, інакше не уникнути конфліктів між собакою і людиною.

Комбінований метод (ВСП + безповоротний вилов)

На нашу думку, найкращим, що враховує інтереси всіх учасників проблеми бездомних тварин, є комбінація методів ВСП і безповоротного вилову.

Її суть зводиться до наступного.

Вся маса відловлених собак ділиться на кілька категорій, основні з яких це ті, кого можна повернути на місце (ВСП), і ті, кого не можна повернути (безповоротний вилов).

До першої категорії застосовуються всі етапи звичайного ВСП, а друга категорія розміщується в притулку.

Оскільки основна маса бездомних собак все-таки може бути повернута назад, для тварин, яких не можна повернути, потрібно не так багато місця і інших ресурсів для утримання, як при чистому безповоротному вилові. Це дозволяє уникнути усипляння собак.

Залишені в притулку собаки можуть бути також прилаштовані в добрі руки. Такі собаки, як і ті, хто повертається на вулицю в рамках ВСП, також повинні бути обов’язково стерилізовані, щеплені і зареєстровані.

Отже, з наслідками ми розібралися. А що ж робити з рештою двома джерелами поповнення безпритульних тварин? Адже якщо упустити їх з поля зору, жоден з вищенаведених методів працювати не буде: викинуті нестерилізовані собаки будуть зводити всю роботу по зменшенню кількості безпритульників до нуля.

Ми вже багато говорили про відповідальність.

Що ж це означає на практиці? Ми бачимо вирішення проблеми в таких заходах.

Обов’язкова реєстрація всіх домашніх собак

Це перший і найважливіший крок, без якого всі інші залишаться мильними бульбашками. Як можна притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами «господаря» собаки, який залишив прив’язаним свого пса вмирати в лісі?

На практиці складно довести факт володіння твариною, що ніяк ідентифіковано і ні на кого не зареєстровано.

Ліцензування діяльності по розведенню собак

Розведення собак — відповідальна і непроста справа. У нас же кожен, у кого є собака, може вважати себе заводчиком, і відкрити «фабрику» з виробництва цуценят.

Щоб це було неможливим, необхідно ввести обмеження для бажаючих зайнятися розведенням. Собака повинна мати всі документи, що підтверджують її порідну приналежність і цінність для породи (а не бути просто домашнім улюбленцем, або як прийнято говорити, собакою pet-класу), її господар — бути в клубі, мати знання і можливості для вирощування цуценят.

За розведення без ліцензії потрібно ввести серйозні штрафні санкції.

Стерилізація всіх домашніх собак

Стерилізація собак — нескладна операція, яка допомагає зберегти здоров’я собаці і нерви її власнику. Якщо собака не планується під розведення, краще її стерилізувати. Однозначно повинні бути стерилізовані всі безпородні собаки. Якщо цього неможливо досягти на законодавчому рівні, необхідна диференціація збору з власників собак з метою заохочення тих з них, хто стерилізував свого вихованця.

За безконтрольне розведення (без ліцензування) — штраф.

Проблема бездомних собак вирішувана. Про це говорить успішний досвід багатьох європейських країн.

Але для цього необхідний комплексний підхід і співпрацю влади з волонтерами — ентузіасти, які займаються допомогою тваринам, можуть не тільки допомогти побудувати раціональну систему поводження з бездомними і домашніми тваринами, а й надавати постійну безпосередню допомогу в її подальшій роботі.