Бідні не хочуть отримувати безкоштовну освіту

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Вчені Гарвардського університету Джон Хадсен і Джастін Рейх провели дослідження даних користувачів MOOC, онлайн-платформ з безкоштовними освітніми курсами. Одним з головних переваг цих платформ вважається доступність: щоб оволодівати знаннями потрібен лише інтернет. Довгий час вважалося, що сервіси допоможуть скоротити розрив в освітньому рівні різних верств населення і демократизувати знання.

Але виявилося, що це не так. Дослідники перевірили дані 68 онлайн-курсів Гарвардського університету і Массачусетського технологічного інституту в період з 2012 по 2014 рік. За цей час їх пройшли 164 198 американців у віці від 13 до 69 років. Найпоширеніша категорія користувачів МООС — студенти вузів, причому, як правило, із заможних родин. Також онлайн-курси вкрай популярні серед тих, хто так чи інакше займається наукою і технологіями. Люди з бідних районів або з низьким рівнем освіти опинилися в меншості — у них просто відсутня тяга до знань.

Соціально-економічний статус слухачів визначався виходячи з трьох параметрів: рівень освіти батьків, середній дохід і середня освіта в районі проживання. Результати роботи виявили нову проблему, над якою потрібно працювати. Тепер вчені зацікавлені виявити зв’язки між середовищем, в якому проживає людина, і його рівнем освіти. Дослідження повністю можна прочитати в журналі Science.