Біг покращує діяльність головного мозку

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Провідні дослідники прийшли до висновку, що біг позитивно впливає на здоров’я чоловіків і жінок.

За словами експертів, в ході реалізації комплексних спостережень науковцям вдалося зафіксувати цікаву закономірність. Слід зауважити, що ініціаторами проектів виявилися співробітники з клінічного центру, розташованого в Сполучених Штатах Америки. З’ясувалося, що біг сприяє поліпшенню функціональних зв’язків між різними ділянками головного мозку.

Повідомляється, що результати здійснених випробувань опубліковані в журналі під назвою Frontiers in Human Neuroscience. За словами медиків, у бігунів когнітивні здібності розвинені краще, ніж у інших людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. В процесі проведення дослідів фахівці задіяли респондентів віком від 18 до 25 років.

Експерти стверджують, що такий вид фізичних навантажень покращує роботу головного мозку чоловіків і жінок.

Натхнення: healthvesti.com