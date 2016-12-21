Не пропусти
Головна / Людина / Біг покращує діяльність головного мозку

Біг покращує діяльність головного мозку

в Людина 21.12.2016 30 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Провідні дослідники прийшли до висновку, що біг позитивно впливає на здоров’я чоловіків і жінок.

a6849786f3c0a36dccfc7d8ed4a7deec

За словами експертів, в ході реалізації комплексних спостережень науковцям вдалося зафіксувати цікаву закономірність. Слід зауважити, що ініціаторами проектів виявилися співробітники з клінічного центру, розташованого в Сполучених Штатах Америки. З’ясувалося, що біг сприяє поліпшенню функціональних зв’язків між різними ділянками головного мозку.

Повідомляється, що результати здійснених випробувань опубліковані в журналі під назвою Frontiers in Human Neuroscience. За словами медиків, у бігунів когнітивні здібності розвинені краще, ніж у інших людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. В процесі проведення дослідів фахівці задіяли респондентів віком від 18 до 25 років.

Експерти стверджують, що такий вид фізичних навантажень покращує роботу головного мозку чоловіків і жінок.

Натхнення: healthvesti.com

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments