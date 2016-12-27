BigMag: обменяй старый iPhone на новый

BigMag: обмен техники Apple в Киеве
Продукция компании Apple это — не роскошь, а стиль жизни. Всё может начаться с простого iPod, а закончиться iMac. Дело в том, что товары бренда тесно интегрированы между собой. Политика компании направлена на то, чтобы клиенты покупали гаджеты только их производства.
Стоит признать, что такой подход имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, клиент получает повышенную производительность и удобство за счёт того, что все устройства отлично интегрируются друг с другом. Во-вторых, продукция от Apple становится элементом стиля. В-третьих, нельзя забывать о надёжности, которую предоставляют iMac, iPhone и другие товары. Неудивительно, что люди, чья работа завязана на компьютере, покупают себе машину с символом яблока на задней панели. Конечно же, в первую очередь это касается программистов.
Когда вы только покупаете продукцию компании Apple, она кажется идеальной. Огромное количество программ, невероятная эргономичность и высокая производительность давно сделали iMac и iPod лидерами рынка. Но у этих устройств, несмотря на множество преимуществ, есть один серьёзный недостаток. Со временем они начинают работать немного хуже и медленнее. Все дело в программном обеспечении, которое разрабатывается и оптимизируется под последние новинки. К счастью, существует сайт, который позволяет выгодно обменять старый гаджет на новый — это http://obmen.bigmag.ua/, мало того, вы можете просто продать своё устройство. Также есть возможность поменять его на аппарат более низкого класса. В таком случае доплатят вам.
Как обменять старый Apple на новый
В действительности всё очень просто. Для начала вам нужно зайти на сайт и при помощи электронной формы оценить свой гаджет. Вся процедура занимает не более пяти минут. Но в зависимости от её результатов вы сможете получить ту или иную сумму компенсации.
Чтобы на экране появилась цифра, вам нужно ответить на такие вопросы:
- Указать основные данные об аппарате, такие как память, а также наличие зарядного устройства и коробки с документами.
- Оценить состояние аппарата.
- Нажать на кнопку «Оценить гаджет».
После этих нехитрых действия вы сразу же получите оценку приблизительной стоимости. Конечно же, точную цифру представители магазина BigMag смогут назвать только после диагностики в центре. К счастью, сама процедура занимает не более 20 минут.
Приятным бонусом ресурса является блог, в котором можно прочитать много чего интересного о продукции компании Apple. Обычно здесь размещают полезные статьи об особенностях использовании техники. Мало того, технические эксперты делятся своими ощущениями от использования тех или иных гаджетов.
Офисы компании находятся в Киеве и Харькове. В обоих городах обмен проходит по одной и той же схеме. На сайте работает онлайн-консультант. Поэтому все интересующие вас вопросы можно задать «в прямом эфире». Кстати, на ресурсе объёмное FAQ, в котором можно найти ответы практически на все вопросы.
Приятным дополнением является функция обратного звонка. Достаточно указать имя и номер телефона, чтобы консультант перезвонил вам в течение нескольких минут. Если же вы не хотите терять и их, то можно набрать одного из консультантов компании, который быстро сориентирует вас.
Центры обмена работают сем дней в неделю с 10:00 до 20:00. Вы можете подъехать даже в воскресенье и совершить выгодный обмен, получив новый гаджет с хорошей скидкой. Кстати, если вы не хотите тратить время на дорогу, можно заказать доставку техники на дом или в офис. Оплата возможна любым удобным способом. Специалисты сервиса оказывают услугу по переносу данных с одного устройства на другое.