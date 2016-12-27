BigMag: обменяй старый iPhone на новый

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

BigMag: обмен техники Apple в Киеве

Продукция компании Apple это — не роскошь, а стиль жизни. Всё может начаться с простого iPod, а закончиться iMac. Дело в том, что товары бренда тесно интегрированы между собой. Политика компании направлена на то, чтобы клиенты покупали гаджеты только их производства.

Стоит признать, что такой подход имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, клиент получает повышенную производительность и удобство за счёт того, что все устройства отлично интегрируются друг с другом. Во-вторых, продукция от Apple становится элементом стиля. В-третьих, нельзя забывать о надёжности, которую предоставляют iMac, iPhone и другие товары. Неудивительно, что люди, чья работа завязана на компьютере, покупают себе машину с символом яблока на задней панели. Конечно же, в первую очередь это касается программистов.

Когда вы только покупаете продукцию компании Apple, она кажется идеальной. Огромное количество программ, невероятная эргономичность и высокая производительность давно сделали iMac и iPod лидерами рынка. Но у этих устройств, несмотря на множество преимуществ, есть один серьёзный недостаток. Со временем они начинают работать немного хуже и медленнее. Все дело в программном обеспечении, которое разрабатывается и оптимизируется под последние новинки. К счастью, существует сайт, который позволяет выгодно обменять старый гаджет на новый — это http://obmen.bigmag.ua/, мало того, вы можете просто продать своё устройство. Также есть возможность поменять его на аппарат более низкого класса. В таком случае доплатят вам.

Как обменять старый Apple на новый

В действительности всё очень просто. Для начала вам нужно зайти на сайт и при помощи электронной формы оценить свой гаджет. Вся процедура занимает не более пяти минут. Но в зависимости от её результатов вы сможете получить ту или иную сумму компенсации.

Чтобы на экране появилась цифра, вам нужно ответить на такие вопросы:

Указать основные данные об аппарате, такие как память, а также наличие зарядного устройства и коробки с документами.

Оценить состояние аппарата.

Нажать на кнопку «Оценить гаджет».

После этих нехитрых действия вы сразу же получите оценку приблизительной стоимости. Конечно же, точную цифру представители магазина BigMag смогут назвать только после диагностики в центре. К счастью, сама процедура занимает не более 20 минут.

Приятным бонусом ресурса является блог, в котором можно прочитать много чего интересного о продукции компании Apple. Обычно здесь размещают полезные статьи об особенностях использовании техники. Мало того, технические эксперты делятся своими ощущениями от использования тех или иных гаджетов.

Офисы компании находятся в Киеве и Харькове. В обоих городах обмен проходит по одной и той же схеме. На сайте работает онлайн-консультант. Поэтому все интересующие вас вопросы можно задать «в прямом эфире». Кстати, на ресурсе объёмное FAQ, в котором можно найти ответы практически на все вопросы.

Приятным дополнением является функция обратного звонка. Достаточно указать имя и номер телефона, чтобы консультант перезвонил вам в течение нескольких минут. Если же вы не хотите терять и их, то можно набрать одного из консультантов компании, который быстро сориентирует вас.

Центры обмена работают сем дней в неделю с 10:00 до 20:00. Вы можете подъехать даже в воскресенье и совершить выгодный обмен, получив новый гаджет с хорошей скидкой. Кстати, если вы не хотите тратить время на дорогу, можно заказать доставку техники на дом или в офис. Оплата возможна любым удобным способом. Специалисты сервиса оказывают услугу по переносу данных с одного устройства на другое.