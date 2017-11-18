Біла кухня: нестандартний, але виграшний вибір!

На кухнях нечасто побачиш білі меблі. Тому, придбавши їх для свого будинку, можна створити оригінальний інтер’єр. Білий колір асоціюється з чистотою, і такий гарнітур відразу «видасть» хороших господарів, які не допускають забруднень.
Можливості дизайну з білою кухнею
Білі кухні виготовляють з різних матеріалів: наприклад, з натуральної деревини або деревоволокнистих плит (МДФ). Вони відрізняються за вартістю, тому кожен потенційний покупець може підібрати собі модель «по кишені».
Головне — білосніжне облицювання. Воно візуально розширює приміщення і наповнює його повітрям. Велика кількість світла створює радісну і позитивну атмосферу. Тому білий колір активно використовують дизайнери в інтер’єрі не тільки кухонь, а й спалень і віталень.
Вдалим супроводом стануть хромована фурнітура та сантехніка, начищене до блиску, а також використання скляних вставок. «Чистий фон» відмінно підходить для аксесуарів і кімнатних рослин, на якому вони не загубляться і будуть виглядати максимально ефектно.
Білосніжний дизайн для кухні — це сучасне і стильне рішення. Він виглядає благородно на противагу строкатому інтер’єру, який небажано створювати в місці приготування їжі і трапез. Білий колір — безтурботний і легкий, він не навантажує очі і не відволікає від прийому їжі.
Наприклад, інтернет-магазин «МебельОК» продає білі кухонні гарнітури, що відповідають всім вимогам естетики і якості. Обстеживши їх каталог можна зрозуміти, що це відмінна альтернатива більш традиційним колірним рішенням.
Нюанси інтер’єру з білим кухонним гарнітуром
Перше, на що потрібно звернути при виборі кухонних меблів — їх екологічна безпека для будинку. Адже вони будуть перебувати в приміщенні, де готують їжу.
Неякісні матеріали під впливом високої температури від плити стануть виділяти в повітря шкідливі випари, що негативно позначиться на самопочутті і здоров’я членів сім’ї. Їх почне турбувати головний біль, а трапези не будуть приємними. Тому рекомендується зупинити вибір на натуральній деревині або МДФ, оброблених білим металом або пластиком. Вони не виділяють токсичних сполук.
Є й інші поради з придбання меблів:
- Продумайте дизайн. Білий колір добре поєднується з будь-якими відтінками. Якщо хочеться зіграти на контрастах, можна використовувати його з чорним, пурпуровим, коричневим або синім. Більш спокійні поєднання — з металіком або м’якими пастельними тонами. Не забувайте про акценти-аксесуари, які при грамотному підході органічно доповнять основні елементи інтер’єру.
- Пам’ятайте про функціональність. Кухонний гарнітур повинен бути обладнаний всім необхідним для зберігання посуду та інших побутових приладів. Висувні ящики допоможуть потрібним інструментам перебувати в секундній доступності. Завдяки білому кольору меблі виглядають лаконічно, а не громіздко, навіть при великих габаритах.
- Подбайте про деталі: сантехніці і плитковому «фартуху». Білий колір вдало поєднується практично з будь-якими дизайнерськими рішеннями.
- Приділяйте увагу зовнішньому покриттю. Воно повинно бути якісним: мати захисний шар, який вбереже від необережних ушкоджень і простим в прибиранні.
Кухня з хорошим білим гарнітуром прослужить довгі роки і перетворить звичне приміщення!
З білими кухнями пов’язані побоювання, що меблі незабаром буде виглядати брудною. Але насправді світлий колір тільки допомагає підтримувати чистоту: відразу стане ясно, по яких ділянках поверхні пора пройтися губкою, щоб навести ідеальний порядок. Тому не варто боятися «білого експерименту» на своїй кухні!
Джерело: http://odesskiy.com/articles-dom/belaja-kuhnja-ili-pochemu-garnitury-v-belom-tsvete-vygljadjat-krasivo.html