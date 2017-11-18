Біла кухня: нестандартний, але виграшний вибір!

На кухнях нечасто побачиш білі меблі. Тому, придбавши їх для свого будинку, можна створити оригінальний інтер’єр. Білий колір асоціюється з чистотою, і такий гарнітур відразу «видасть» хороших господарів, які не допускають забруднень.

Можливості дизайну з білою кухнею

Білі кухні виготовляють з різних матеріалів: наприклад, з натуральної деревини або деревоволокнистих плит (МДФ). Вони відрізняються за вартістю, тому кожен потенційний покупець може підібрати собі модель «по кишені».

Головне — білосніжне облицювання. Воно візуально розширює приміщення і наповнює його повітрям. Велика кількість світла створює радісну і позитивну атмосферу. Тому білий колір активно використовують дизайнери в інтер’єрі не тільки кухонь, а й спалень і віталень.

Вдалим супроводом стануть хромована фурнітура та сантехніка, начищене до блиску, а також використання скляних вставок. «Чистий фон» відмінно підходить для аксесуарів і кімнатних рослин, на якому вони не загубляться і будуть виглядати максимально ефектно.

Білосніжний дизайн для кухні — це сучасне і стильне рішення. Він виглядає благородно на противагу строкатому інтер’єру, який небажано створювати в місці приготування їжі і трапез. Білий колір — безтурботний і легкий, він не навантажує очі і не відволікає від прийому їжі.

Наприклад, інтернет-магазин «МебельОК» продає білі кухонні гарнітури, що відповідають всім вимогам естетики і якості. Обстеживши їх каталог можна зрозуміти, що це відмінна альтернатива більш традиційним колірним рішенням.

Нюанси інтер’єру з білим кухонним гарнітуром

Перше, на що потрібно звернути при виборі кухонних меблів — їх екологічна безпека для будинку. Адже вони будуть перебувати в приміщенні, де готують їжу.

Неякісні матеріали під впливом високої температури від плити стануть виділяти в повітря шкідливі випари, що негативно позначиться на самопочутті і здоров’я членів сім’ї. Їх почне турбувати головний біль, а трапези не будуть приємними. Тому рекомендується зупинити вибір на натуральній деревині або МДФ, оброблених білим металом або пластиком. Вони не виділяють токсичних сполук.

Є й інші поради з придбання меблів:

Продумайте дизайн. Білий колір добре поєднується з будь-якими відтінками. Якщо хочеться зіграти на контрастах, можна використовувати його з чорним, пурпуровим, коричневим або синім. Більш спокійні поєднання — з металіком або м’якими пастельними тонами. Не забувайте про акценти-аксесуари, які при грамотному підході органічно доповнять основні елементи інтер’єру.

Пам’ятайте про функціональність. Кухонний гарнітур повинен бути обладнаний всім необхідним для зберігання посуду та інших побутових приладів. Висувні ящики допоможуть потрібним інструментам перебувати в секундній доступності. Завдяки білому кольору меблі виглядають лаконічно, а не громіздко, навіть при великих габаритах.

Подбайте про деталі: сантехніці і плитковому «фартуху». Білий колір вдало поєднується практично з будь-якими дизайнерськими рішеннями.

Приділяйте увагу зовнішньому покриттю. Воно повинно бути якісним: мати захисний шар, який вбереже від необережних ушкоджень і простим в прибиранні.

Кухня з хорошим білим гарнітуром прослужить довгі роки і перетворить звичне приміщення!

З білими кухнями пов’язані побоювання, що меблі незабаром буде виглядати брудною. Але насправді світлий колір тільки допомагає підтримувати чистоту: відразу стане ясно, по яких ділянках поверхні пора пройтися губкою, щоб навести ідеальний порядок. Тому не варто боятися «білого експерименту» на своїй кухні!

Джерело: http://odesskiy.com/articles-dom/belaja-kuhnja-ili-pochemu-garnitury-v-belom-tsvete-vygljadjat-krasivo.html