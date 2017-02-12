Біля берегів Таїланду дрейфує «острів-звалище»

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В акваторії біля берегів Таїланду рибалки виявили сміттєвий острів довжиною близько 10 км. В даний час скупчення сміття дрейфує на відстані близько 6 км від популярного у дайверів острова Ко Талу і курортів Ча-Ам і Хуа Хін.

Військово-морські служби провели повітряну розвідку в Сіамській затоці 9 лютого після того, як фото, зроблене капітаном риболовецького судна в море у провінції Чумпхон, поширилося в місцевих ЗМІ. Тоді «острів» знаходився трохи південніше. Рибалки і військові, які спостерігали смітник, розповіли, що більша частина сміття в ній — це вироби з пластику, у тому числі пакети.

В даний час військові і морська поліція у співпраці з владою прибережних провінцій планують операцію по збору сміття та його знищення. План включає використання судів з сітками і дайверів. Ведеться розслідування того, як сміття опинилося в морі. Раніше екологи, намагалися відстежити звалище на катерах, та не змогли його знайти. Влада збирається використовувати супутникові знімки, щоб точно відстежити місце розташування «плавучого звалища».

Як повідомляють ЗМІ, в акваторії Таїланду плаває відразу кілька сміттєвих островів — в країні в даний час склалася проблемна ситуація з переробкою пластикових відходів. Багато експертів вважають, що в море сміття було змите з прибережної території на півдні країни: це могло статися під час сильної повені в січні.