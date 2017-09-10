Біля узбережжя Тунісу знайшли затонуле давньоримське місто (відео)

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Велике давньоримське місто було виявлене на північному сході Тунісу. Відкриття підтверджує гіпотезу, згідно якої древнє місто Неаполіс було затоплене цунамі в IV ст. н. е.



Під час дослідження були знайдені вулиці, різні пам’ятки, а також залишки резервуарів, що використовувалися для виробництва гарума – рибного соусу, який був популярний в Стародавньому Римі.

За словами археологів, знахідки свідчать про те, що Неаполіс був важливим центром по виробництву гарума і солоної риби, можливо, найбільшим центром у Стародавньому Римі.

Розкопки в цьому місці були розпочаті в 2010 році, однак найбільш значущі відкриття були зроблені влітку цього року. Вченим вдалося ідентифікувати залишки споруд на площі понад 20 гектарів.

Згідно з давніми джерелами, Неаполіс був частково затоплений під час цунамі 21 липня 365 р. н. е. Стихійне лихо також завдало шкоди Олександрії в Єгипті і грецькому острову Кріт, що було задокументовано істориком Амміаном Марцелліном.