Більше 80% водопровідної води забруднено пластиком, здатним проникати в органи людини

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Нові дослідження учених з Університету Міннесоти показують, що більше 80% водопровідної води у світі забруднено пластмасою. США мають найвищий рівень забруднення, що становить 93%, за ним ідуть Ліван і Індія. Франція, Німеччина і Великобританія мають найнижчі рівні забруднення, проте вони як і раніше становлять 72%. В цілому, 83% проб води з десятків країн світу містять мікропластик. Такі висновки були зроблені в ході аналізу 159 зразків води по всьому світу.

Експерти попереджають, що частинки мікропластика настільки малі (менше 5 мм), що можуть проникати в клітини і навіть органи. Попередні дослідження також виявили, що мікропластик поглинає токсичні хімічні речовини, які потім вивільняються в кишечнику тварин. Крім цього, люди можуть дихати мікропластиком, що циркулюють у повітрі. Вдихання цих часточок може призводити до накопичення хімікатів в легенях, що загрожує різними респіраторними захворюваннями.

Частинки мікропластика можуть проникати в системи водопостачання в процесі прання одягу. Сушарки для білизни також можуть бути джерелом забруднення, особливо якщо вони мають вихід на відкрите повітря. Раніше було встановлено, що 700000 пластмасових волокон можуть бути викинуті в атмосферу з кожним циклом пральної машини. Сучасні системи очищення води не можуть ефективно фільтрувати мікропластик через надзвичайно малі розміри частинок.

Для визначення наслідків використання води, забрудненої мікропластиком, потрібно провести більше досліджень, але в той же час люди повинні усвідомлювати, як вони розпоряджаються своїми пластиковими продуктами, кажуть експерти.