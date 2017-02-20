Більше мільйона пінгвінів на узбережжі Аргентини (відео)

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Аргентинський півострів Пунта Томбо в даний час переживає небувалий наплив пернатих водоплавних туристів: більше мільйона пінгвінів прибуло на узбережжя, щоб поласувати достатком мальків.

Як відзначає місцева влада, така кількість магеланових пінгвінів (лат. Spheniscus magellanicus) — рекордна за останні роки. Ймовірно, вся справа в тому, що в районах дрібних прибережних острівців складаються сприятливі умови для нересту таких морських риб, як сардини та анчоуси. Багаті їжею води і привернули увагу птахів.

Як правило, південні берега Чилі і Аргентини пінгвіни відвідують на початку осені, де залишаються, поки не підростуть дитинчата. З березня по вересень вони тримають шлях на північ, досягаючи південно-заходу Бразилії.

Ріст дорослих магеланових пінгвінів може становити до 80 см. Зовні їх можна впізнати по симетричним білим смужкам на шиї і голові і рожевим плямам біля очей.