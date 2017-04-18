Чому більшість глибоководних тварин світиться в темряві?

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Багатьом напевно знайомі фотографії жахливих глибоководних риб-вудильників, які приманюють здобич прямо в пащу за допомогою спеціального «поплавка», наповненого світильними бактеріями. Приманка сяє у темряві через біолюмінесценції, хімічні процеси, які вивільняють енергію у формі світла.



Довгий час вчені вважали, що це властивість зустрічається у живих істот вкрай рідко, проте нове дослідження, опубліковане в Scientific Reports і є по суті першим кількісним аналізом біолюмінесценції у глибоководних, говорить про те, що майже всі тварини, що мешкають на глибині від 1 до 4000 метрів, можуть світитися. Риби, медузи, черв’яки, личинки, ракоподібні, кальмари і восьминоги теж володіють цим талантом.

Існує безліч способів світитися в темних водах. Одні вдаються до допомоги бактерій-симбіонтів, інші (наприклад медузи) використовують для цієї мети особливі хімічні процеси. Світло може служити як для приманювання здобичі, так і для відлякування хижаків і залучення партнерів для спаровування. Це різноманіття, за словами вчених, і робить біолюмінесценцію рисою, якої прагне володіти велика частина тварин, що мешкають на глибоководді.