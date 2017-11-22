Біля Сонця продовжують кружляти позаземні об’єкти

Останнім часом SDA AIA171 під час спостереження за Сонцем часто фіксує на камеру позаземні об’єкти у формі величезного прямокутника або куба. Дослідники вважають це НЛО, які своїми розмірами в кілька разів перевищують нашу планету і продовжують кружляти біля світила.

Новий знімок, присланий супутником, показав величезну темну сферу, оточену потоками плазми, які намагаються обійти космічну перешкоду. Вчені намагалися віднести її до природної аномалії, але ніхто не міг пояснити, яким чином вона виникає на зірці.

Також була неодноразово помічена куля, що здійснює обертання на своїй орбіті в протилежному напрямку від Сонця. За нею вже давно ведеться спостереження, а тому об’єкт був визнаний реальним. Скептичні версії про перешкоду в апаратурі швидко були спростовані, так що поки є припущення, що це штучна планета, створена прибульцями для своїх цілей або НЛО, що проводить дослідження.