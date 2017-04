Біохімічне перезавантаження очей врятує від сліпоти

(Оцініть статтю!)

У дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені використовували модифіковану форму вітаміну А, щоб ініціювати механізм перезавантаження і знову запустити протеїни, необхідні для людського зору. Намічений протеїном був світлочутливий родопсин, який належить до сімейства протеїнів, що знаходяться в клітинних мембранах і передають зовнішній сигнал у внутрішню клітинну систему. Відкриття дає нові можливості для створення модифікованих сітківок, які будуть поліпшувати зір.



Відкриття заглиблюється в біохімію зору, в тому, чому хімічна конфігурація сітківки важлива для сприйняття світу людини. Люди бачать з допомогою вкрай чутливого протеїну, родопсину, що прикріплюється до ретинальних молекул для сприйняття світла. Фотони світла входять в око і поглинаються ретинально-родопсиновим комплексом, активуючи каскад низхідних сигналів, які і складають зір. Особливо важливо, що сітківка чекає світло в одній хімічній конфігурації, а після поглинання переходить в іншу під назвою повністю-транс-ретиналь. Але ця трансформація однонаправлена, і щоб повернути сітківку в першу конфігурацію необхідно безліч спеціалізованих протеїнів. Успадковані мутації в будь-якому з них можуть викликати дегенеративні захворювання сітківки. Дослідники, які хочуть вилікувати подібні хвороби, повинні або виправити або обійти змінені протеїни.

Дослідники відкрили самовідновлюючий механізм у коров’ячому родопсині, який надзвичайно схожий на людський. Вони використовували очищені протеїни в лабораторії, щоб показати, як їх модифікована сітківка зв’язується з коров’ячим родопсином, успішно активує людські протеїни при попаданні світла, а після передачі сигналу за допомогою термальної енергії повільно повертається до неактивної форми, яка може бути повторно реактивована фотонами. Відкриття припускає, що молекули сітківки зі специфічною хімічною структурою можуть стимулювати родопсин, потрібний для людського зору, а значить, мутовані протеїни можна обійти і повернути людям зір.