Біопаливо зробить польоти на 70% більш екологічними

Під час повітряних польотів в атмосферу викидається майже 800 млн тонн CO2, що робить екологічну катастрофу на планеті все більш реальною. Вчені NASA спільно з дослідниками з Німеччини і Канади, хочуть вирішити цю проблему, пише Engadget .

За їх даними, біопаливо зробить такі польоти на 70% більш екологічними. Щоб перевірити цей факт, співробітники NASA зробили кілька вильотів на реактивному авіалайнері DC-8, щоразу використовуючи різне паливо. Три контрольних літаки летіли поруч і моніторили вихлопи.

Виявилося, що одним з перспективних видів палива є суміш гідроопрацьованих складних ефірів жирних кислот, отриманих з рослинної олії камелії. Воно знижує викиди в атмосферу від 50% до 70%.

Airbus і United вже проводили польоти з використанням біопалива на основі кулінарного жиру і водоростей. Boeing, All Nippon Airlines і інші компанії також досліджують нові можливості створення біопалива, наприклад, отримання його від неїстівних рослин. Саме таке паливо планують використовувати для авіаперельотів на Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році.