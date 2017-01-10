Блогер створив карту з паролями Wi-Fi в аеропортах світу

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Блогер-мандрівник створив карту, що містить паролі від безлічі точок доступу в інтернет в аеропортах світу. Карта постійно оновлюється на основі його особистого досвіду, так і з допомогою інших туристів.

Дані, які допоможуть багатьом авіапасажирам, зібрав Аніл Полат (Anil Polat). Маючи освіту в сфері комп’ютерної безпеки, він залишив свою основну роботу і почав жити подорожуючи. З 2006 року він веде блог, в якому ділиться враженнями про різні країни. За цей час Аніл відвідав близько 80 держав, включаючи такі екзотичні, як Палау або Ємен.

Одного разу йому прийшла в голову ідея зібрати паролі від аеропортових точок доступу в інтернет. Багато туристів знають, які проблеми доставляє відсутність Wi-Fi або складність реєстрації. Дуже часто потрібно заповнювати анкети з великою кількістю особистих даних, щоб потім отримати доступ в мережу на 15 хвилин.

На свою карту блогер наніс той обсяг інформації, який зміг зібрати самостійно. Особливо корисними є поради по входу в інтернет, доступний лише обмеженому колу осіб, Наприклад, в аеропорту Амстердама можна сісти біля бізнес-залу і підключитися до мережі за допомогою даних, наданих Анілом.

Карта постійно оновлюється. Внесок робить і сам Аміл, який продовжує свій шлях по планеті, і всі бажаючі. Інформація доступна навіть в офлайні: для цього попередньо потрібно завантажити додаток, розроблений блогером