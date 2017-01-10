Bloomberg: розвідка США пророкує «занепад» американського панування

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Американська розвідка «малює похмуру картину світу» для майбутнього президента Дональда Трампа, пише Bloomberg. На думку аналітиків, у найближчі п’ять років США будуть здавати свої позиції, в той час як «підбадьорені» Китай і Росія почнуть протистояти впливу Вашингтона.

Як пояснює видання, після кожних президентських виборів Рада з національної розвідки США публікує свою доповідь. У 240-сторінковому дослідженні цього року «Глобальні тренди: парадокс прогресу» пропонуються прогнози різної тематики — від економіки і енергетики до війни і зміни клімату.

«Наступні п’ять років стануть для США випробуванням на міцність, — йдеться в новій доповіді. — Погано це чи добре, глобальний ландшафт, що настав після закінчення холодної війни, наближає до завершення еру американського панування,». Цей «песимістичний прогноз» йде в розріз з передвиборною платформою Трампа, відзначає видання. Республіканець обіцяв повернути Америці колишню велич і пропонував зміцнити збройні сили країни, одночасно закликаючи обмежити її військові інтервенції за кордоном.

Опитані Радою сторонні спостерігачі сумніваються, що Вашингтон має достатньо «волі і засобів», щоб зберегти становище світового лідера. Під загрозою опиняються й «заснований на правилах міжнародний порядок», що ускладнює міждержавне співробітництво і створює лазівки, які дозволяють деяким країнам переслідувати власні інтереси. «Невизначеність становища США, зосереджений на собі Захід, ослаблення норм щодо запобігання конфліктів і захист прав осіб стимулюють Китай і Росію кинути виклик американському впливу», — міркують автори доповіді. За їх словами, «агресія та різні форми порушень» з боку Пекіна і Москви не переростуть у справжню війну, але «створюють величезний ризик прорахунку».

У наступні п’ять років, прогнозують експерти, уряд Володимира Путіна продовжить приділяти першорядну увагу витрат на оборону, навіть якщо країна зіткнеться з економічною кризою. В результаті «агресивна зовнішня політика» Москви стане джерелом «значної нестабільності». Розвідка США також пророкує, що в наступні 5 років світову економіку чекають непрості часи. У той же час в посилиться лівий і правий популізм, який «загрожує лібералізму».

Натхнення: inosmi.info